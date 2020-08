Le contenu vidéo en continu en tête de la consommation médias et divertissement en Europe selon le Global Video Index Q2 2020 de Brightcove





Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), la première plateforme mondiale de technologie vidéo, a publié aujourd'hui l'édition du Brightcove Q2 2020 Global Video Index divertissement et médias, qui révèle que la diffusion OTT de contenus de divertissement continue de dominer, même si les gouvernements commencent à assouplir les mesures de confinement. Les données suggèrent que les habitudes de consommation de médias des consommateurs pourraient s'éloigner de façon permanente de la télévision linéaire, et que la diffusion en continu serait le choix incontournable pour regarder des émissions de divertissement.

Le Global Video Index Q2 2020 de Brightcove analyse des centaines de milliards de points de données récents provenant des clients de Brightcove dans le monde entier pour fournir des informations sur la façon dont les spectateurs regardent le contenu vidéo. Les données du deuxième trimestre révèlent que la consommation de contenu d'actualités et de divertissement a presque doublé (40 %) par rapport au premier trimestre (23 %) - une constatation significative si l'on considère que le deuxième trimestre connaît généralement une croissance plus lente du visionnage de vidéos par rapport au premier trimestre. Si l'on compare le premier semestre 2020 à 2019, le nombre total de visionnages a augmenté de plus de 30 %.

"Les consommateurs européens restent rivés à leurs smartphones, car nous avons assisté à une hausse de la consommation de téléphones mobiles pendant deux trimestres consécutifs," déclare Jim O'Neill, analyste principal et auteur du Global Video Index de Brightcove. "Ceci, combiné à la croissance continue des visionnages vidéo sur les téléviseurs connectés, indique que les consommateurs se tournent de plus en plus vers les appareils de diffusion en continu pour visionner des contenus de divertissement. Cette évolution de la consommation ne fera que s'accentuer, car les téléviseurs connectés remplacent inévitablement les ordinateurs comme deuxième appareil de consommation préféré - après le portable."

Les modes de consultation du contenu par les consommateurs évoluent également. Les téléviseurs connectés (CTV) ont connu la plus forte croissance au deuxième trimestre (160 % d'une année sur l'autre), ce qui indique une résurgence des grands écrans comme moyen de visualisation de choix pour le divertissement.

Le Global Video Index Q2 2020 de Brightcove révèlent également les résultats spécifiques à l'Europe suivants :

La consommation a atteint un pic malgré la réouverture des régions. Les visionnages de vidéos ont augmenté de 52 % au deuxième trimestre.

Les visionnages de vidéos ont augmenté de 52 % au deuxième trimestre. Les smartphones continuent à afficher des pics de consommation. Les visionnements sur les appareils portables ont augmenté de 69 %, après un premier trimestre au cours duquel ils plus que doublé. Les smartphones ont également dominé toutes les longueurs de contenu au deuxième trimestre.

Les visionnements sur les appareils portables ont augmenté de 69 %, après un premier trimestre au cours duquel ils plus que doublé. Les smartphones ont également dominé toutes les longueurs de contenu au deuxième trimestre. La télévision connectée (TVC) a connu une forte augmentation de son utilisation. Le nombre de visionnages de vidéos sur les TVC a augmenté de 42 % au deuxième trimestre, de 45 % en avril, 37 % en mai et 44 % en juin. Au cours des six premiers mois de l'année, le nombre de visionnages sur les TVC a augmenté de 49 %, ce qui constitue la deuxième hausse la plus importante parmi les appareils. Les téléspectateurs de TVC ont également regardé du contenu plus de trois fois plus longtemps que sur tout autre appareil.

"2020 marque l'évolution de la vidéo, et la diffusion en continu de contenus vidéo de divertissement est un domaine dans lequel nous continuerons à connaître une croissance," a déclaré Jeff Ray, PDG de Brightcove. "La crise a eu un impact sur les gens à un niveau émotionnel et financier, rendant le besoin de connexion humaine par le biais du contenu vidéo plus crucial que jamais. Nous voyons cela se produire avec l'augmentation des abonnements aux services de streaming, ce qui indique que l'avenir de la consommation de divertissement réside dans les appareils connectés et mobiles - la télévision linéaire pourrait bientôt appartenir au passé."

Pour télécharger l'intégralité de l'édition du Global Video Index divertissement et médias de Brightcove, incluant toutes les données, rendez-vous sur : https://www.brightcove.com/en/video-index

Pour en savoir plus sur les résultats de ce trimestre, assistez à un webinaire exclusif avec Jim O'Neill le 15 septembre. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site : https://get.brightcove.com/global-video-index-2020-q2/

À propos du Global Video Index

Le Global Video Index de Brightcove évalue plus de 400 milliards de points de données anonymes provenant des milliers de clients de Brightcove chaque trimestre, en tirant des informations sur le secteur qui peuvent aider à orienter les décisions stratégiques et tactiques des entreprises de toutes tailles.

À propos de Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

Nous sommes les personnes qui exploitent la plus grande plateforme technologique vidéo au monde. Grâce à notre technologie et nos services primés, nous aidons les organisations dans plus de 70 pays à répondre à leurs défis professionnels et créer des opportunités stratégiques en inspirant, en divertissant, et en faisant participer leurs publics par le biais de la vidéo.

Depuis la création de Brightcove en 2004, nous avons constamment repoussé les limites pour créer une plateforme pour les personnes qui prennent la vidéo au sérieux : une plateforme robuste, évolutive et intuitive. Bénéficiant d'une infrastructure mondiale, d'une assistance clientèle inégalée, d'un vaste écosystème de partenaires et d'un investissement incessant dans la R&D, la vidéo Brightcove définit la norme en matière de gestion, de distribution et de monétisation de la vidéo de qualité professionnelle. Pour en savoir plus, visitez le site www.brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 août 2020 à 17:40 et diffusé par :