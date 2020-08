Le RQRA satisfait du plan d'action gouvernemental en prévision d'une 2e vague de COVID-19





MONTRÉAL, 18 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) salue le plan d'action pour la 2e vague anticipée de COVID-19 annoncé ce matin par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Le maintien d'un accès sécuritaire pour les proches aidants, un service de soutien à domicile mieux adapté, l'assurance d'un approvisionnement des équipements de protection individuelle et des communications ciblées et adaptées aux résidences pour aînés (RPA) constituent des aspects forts intéressants du plan présenté. « La vraie clé de réussite pour annihiler les éclosions est que nous travaillions tous ensemble et c'est ce qui se dessine », a indiqué Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.



Bien qu'il s'agisse d'une mesure qu'il fallait instaurer pour freiner la propagation du virus, l'interdiction de la mobilité de la main-d'oeuvre représentera cependant un défi de taille en raison de la pénurie d'employés qui sévit dans le secteur des RPA. Cette situation contraint de nombreux propriétaires à recourir aux services d'agences de placement. « Nous devrons être très vigilants sur ce point, puisque la mobilité de la main-d'oeuvre a été un vecteur important de transmission du virus », rappelle Yves Desjardins.

En marge de l'annonce d'aujourd'hui, le RQRA tient à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour les discussions et la collaboration fructueuses qui se poursuivent entre les deux organisations. « Ce qui est prévu cet automne aidera grandement les propriétaires et gestionnaires de résidences pour aînés. C'est très encourageant », a conclu Yves Desjardins.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 800 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de près de 100 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

