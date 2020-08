Étude des crédits budgétaires 2020-2021 du ministère des Transports - Des investissements sans précédent et des actions concrètes pour répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois





QUÉBEC, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a profité de la tenue de l'étude des crédits budgétaires 2020-2021 pour faire état de certaines des réalisations de son ministère au cours de la dernière année.

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires

D'ici 2022, le gouvernement du Québec investira un montant record de plus de 5,4 G$ afin d'entretenir et d'améliorer les réseaux routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires dans toutes les régions du Québec. En cette période de relance, les projets qui en découlent entraîneront des retombées économiques et sociales importantes dans chaque région et contribueront à la création et au maintien d'emplois.

Pour l'année 2020 seulement, si l'on inclut l'aide financière destinée à la voirie locale, ce sont plus de 3,2 G$ qui sont destinés uniquement à la réparation, à l'entretien et à la sécurité de notre réseau routier. Cela représente près de 2 000 chantiers, qui sont déployés aux quatre coins du Québec pour assurer la remise en état des routes.

Plan québécois des infrastructures - transport collectif

À cet effort financier sans précédent s'ajoute une augmentation des sommes consacrées aux transports dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030. Ce PQI bonifié prévoit, entre autres, près de 13,6 G$ au seul chapitre du transport collectif, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport à ce qui était prévu au PQI 2019-2029.

Une somme additionnelle de quelque 2,2 G$ est également prévue pour des projets structurants qui seront éventuellement priorisés parmi ceux à l'étude. Au total, ce sont donc environ 15,8 G$ qui seront alloués à des projets en transport collectif, sur une période de dix ans. Jamais un gouvernement n'a investi autant en transport collectif.

Pandémie de COVID-19

De plus, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une aide financière d'urgence de 400 M$ a été accordée afin de permettre aux organismes et aux sociétés de transport en commun d'assurer la continuité de leurs services, malgré une baisse marquée de la clientèle.

Pour le transport régional aérien, le gouvernement a mis en place un programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels en période d'urgence sanitaire. Ce programme est doté d'une enveloppe de 40 M$. Il est primordial d'assurer le transport des marchandises de première nécessité et du personnel affecté aux services essentiels dans les régions isolées. Par ailleurs, un groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux, présidé par le ministre des Transports, a été créé. Le groupe d'intervention a comme objectif d'identifier et d'analyser des pistes de solutions pour l'avenir des dessertes aériennes régionales.

Pour sa part, le Programme d'aide d'urgence au transport interurbain par autobus, doté d'un budget de 8,2 M$, a permis d'accélérer la reprise des liaisons interrégionales, garantissant ainsi la mobilité de la population et contribuant également à la relance économique du Québec.

Enfin, dès le début de la crise sanitaire, des mesures ont rapidement été implantées afin d'assurer le maintien de l'approvisionnement des Québécoises et des Québécois en biens essentiels ainsi que de rehausser la sécurité des usagers de la route, notamment les conducteurs de véhicules lourds et les travailleurs des services essentiels. Parmi ces mesures, mentionnons :

l'ouverture hâtive de plusieurs haltes routières saisonnières;

le déploiement de blocs sanitaires équipés pour la désinfection sur quatre sites situés le long des grands axes routiers;

les services des 42 villages-relais sur l'ensemble du territoire qui sont également demeurés accessibles.

Citation

« Je suis très fier des mesures et des actions concrètes que nous avons mises en place cette année. Notre gouvernement a travaillé sans relâche pour s'assurer que les Québécoises et les Québécois peuvent en tout temps bénéficier de réseaux de transport fiables et sécuritaires. Grâce à des investissements historiques, le ministère des Transports participe activement à la relance de notre économie et contribue au quotidien à ce que le Québec retrouve rapidement son dynamisme d'avant la crise. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2020-2022

Programme d'aide à la voirie locale

Plan québécois des infrastructures 2020-2030

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 18 août 2020 à 16:41 et diffusé par :