Démantèlement de la voie active et sécuritaire (VAS) du boulevard Gouin





MONTRÉAL-NORD, QC, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord annonce aujourd'hui le démantèlement, sur son territoire, de la voie active et sécuritaire (VAS) du boulevard Gouin, et ce, d'ici la rentrée des écoles Marie-Clarac et René-Guénette prévue pour le 26 août.

« Nous avons reçu de nombreux commentaires de la part de citoyens ainsi que d'institutions du secteur, notamment du milieu scolaire. Nous avons également beaucoup travaillé avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et il a bien fallu nous rendre à l'évidence que nous ne pouvions plus maintenir ce projet pour différentes raisons en lien avec la sécurité et la qualité de vie de nos citoyens », de déclarer la mairesse Christine Black.

Le réseau de VAS est une installation temporaire pilotée par la Ville de Montréal auquel l'arrondissement de Montréal-Nord contribuait.

« Il était important pour nous de donner une chance à ce projet qui favorisait les déplacements à pieds et à vélo ainsi que la distanciation physique dans le contexte de pandémie. Cependant, nous avons dû nous rendre à l'évidence : ce projet, intéressant sur papier, a généré trop de problématiques et de désagréments lors de son implantation. De plus, l'acceptabilité sociale n'était tout simplement pas au rendez-vous », d'ajouter la mairesse Black.

D'importantes leçons seront tirées de cette expérience et celles-ci seront certainement utiles à l'aménagement de futurs projets de partage des voies de circulation dans l'arrondissement. Montréal-Nord fera un bilan qui dressera les contraintes et les opportunités à réunir pour le succès de tels projets.

« Nous avons beaucoup appris de cette expérience et, bien que la majorité des commentaires reçus étaient en défaveur du projet, il y avait aussi une bonne proportion de citoyennes et citoyens qui ont pris la peine de s'exprimer en sa faveur. Nous pensons qu'il y a de la place pour de tels projets à Montréal-Nord. Dans l'avenir, nous nous donnerons davantage de temps pour bien les planifier, pour consulter et pour atteindre ce niveau d'acceptabilité auquel nous tenons tant », de conclure la mairesse.

