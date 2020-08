Le premier ministre annonce des changements au Conseil des ministres

Terranova Security annonce que l'édition 2020 du Gone Phishing TournamentTM, aura lieu en octobre afin de coïncider avec le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité. En 2019, la première édition, ainsi que le Rapport d'analyse comparative sur...

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a profité de la tenue de l'étude des crédits budgétaires 2020-2021 pour faire état de certaines des réalisations de son ministère au cours de la...

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements au Conseil des ministres : Chrystia Freeland, actuellement vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, devient ministre des Finances. Elle reste...