Une nouvelle recherche chinoise révèle que la consommation quotidienne de canneberges est associée à une réduction des taux d'infection à H. pylori





L'étude porte sur la recherche de nouvelles solutions qui pourrait aider à traiter le cancérogène de classe I ? H. pylori

WAREHAM, Massachusetts, 18 août 2020 /PRNewswire/ -- Un nouvel essai clinique a révélé que la consommation de jus de canneberge contenant 44 mg de proanthocyanidines (PAC) par portion de 240 ml deux fois par jour pendant huit semaines a entraîné une réduction de 20 % du taux d'infection à H. pylori chez les participants adultes chinois, et ce par rapport à d'autres participants ayant consommé moins de jus avec un placebo.1 Bien que des études supplémentaires soient nécessaires, ces résultats publiés dans le Journal of Gastroenterology and Hepatology, une des principales revues internationales de gastroentérologie, montrent que la consommation deux fois par jour de jus de canneberge contenant 44 mg de PAC pourrait constituer une stratégie naturelle de traitement complémentaire pour les adultes de la région infectés par H. pylori.

La nouvelle étude intitulée Suppression of Helicobacter pylori Infection by Daily Cranberry Intake: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial (Réduction de l'infection à Helicobacter pylori en consommant quotidiennement des canneberges : un essai en double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo) a été menée par des scientifiques de haut niveau du Service d'épidémiologie du cancer de l'hôpital et de l'Institut du cancer de l'Université de Pékin, en Chine, un centre de recherche sur le cancer de premier rang. 522 adultes chinois âgés de 18 à 60 ans, testés positifs pour H. pylori et qui n'ont jamais reçu un traitement antibiotique pour leur infection à H. pylori ont participé à l'étude. Les participants ont été répartis en plusieurs groupes spécifiques ayant consommé quotidiennement différentes quantités de jus de canneberge, de poudre à base de jus ou des placebos pendant huit semaines et ont été soumis à des tests effectués après 2 et 8 semaines pour déterminer le taux de réduction de H. pylori. Les produits expérimentaux ont été standardisés pour contenir différents niveaux de PAC, et ce afin d'évaluer leurs effets sur la réduction de H. pylori.

« Les résultats de l'étude révèlent que le jus de canneberge pourrait être utile dans le traitement de la H. pylori chez les adultes dans une région à haut risque de la Chine présentant un taux d'infection endémique de plus de 50 %, et pourrait constituer un domaine essentiel pour de futures études », a déclaré le professeur, docteur et chercheur principal Kai-Feng Pan, PhD, du Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (ministère de l'Éducation à Pékin) et du Service d'épidémiologie du cancer de l'hôpital et de l'Institut universitaire du cancer de Pékin. « Bien qu'ils ne constituent pas une alternative aux antibiotiques, les stratégies complémentaires efficaces, comme la consommation de canneberge, qui peuvent contribuer à la gestion des infections à H. pylori sans produire d'effets secondaires négatifs, sont fort souhaitables », ajoute-t-il.

L'infection bactérienne à H. pylori est une préoccupation mondiale à cause de son haut taux de prévalence dépassant 80 % dans certains pays en développement et de sa capacité à provoquer des ulcères d'estomac qui, lorsqu'ils ne sont pas traités, augmentent le risque de développer un cancer de l'estomac.2 Le taux de prévalence global de H. pylori dans cette étude menée dans le comté de Linqu, en Chine, était de 51,62 %, tandis que la prévalence moyenne pondérée de H. pylori parmi les adultes américains est de 35,6 % selon une revue systématique de 2016 des données collectées entre 1990 et 2006 dans le cadre de 10 études.8 Alors que l'infection à H. pylori est identifiée comme la principale cause de cancer gastrique, il existe d'autres facteurs de risque majeurs comme la gastrite chronique, les régimes riches en sel et les cancérogènes chimiques.3,4 Classé cancérogène de classe I par l'Organisation mondiale de la santé,5l'infection à H. pylori en Chine est traditionnellement traitée avec des antibiotiques triples ou quadruples qui sont couteux et peuvent avoir des effets secondaires importants et des taux d'échec de traitement de l'ordre de 10 à 30%.6,7

Des études in vitro menées précédemment en Israël ont montré qu'un extrait de canneberge contenant des PAC inhibait l'adhérence des souches de H. pylori au mucus gastrique humain et aux cellules gastriques.9 Les résultats des études in vitro fournissent des indicateurs qui sont utilisés comme un cadre pour formuler des hypothèses dans d'autres études humaines.

Comparée à d'autres traitements à base de jus ou placebo, la portion de jus de canneberge (240 ml) contenant 44 mg de PAC avait réduit H. pylori après avoir été consommée deux fois par jour pendant huit semaines, ce qui indique une tendance positive et statistiquement significative au fil du temps. En revanche, cette efficacité se perd lorsque le jus n'est pris qu'une fois par jour ou si la teneur en PAC du jus consommé est inférieure à 23 mg. Les participants ayant été déclarés négatifs après huit semaines ont été retestés 45 jours plus tard après avoir fini le traitement et 75 % des participants du groupe ayant consommé le jus sont restés négatifs à H. pylori. Certains sujets du groupe sous placebo sont également restés négatifs après huit semaines, et ce probablement en raison de l'ingestion de composants alimentaires non comptabilisés qui présentent eux aussi des propriétés inhibitrices de H. pylori. En raison de la taille limitée des échantillons, aucune analyse statistique n'a été effectuée sur ces données. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer davantage les effets d'éradication bactérienne de la canneberge sur H. pylori. Les participants restés positifs à H. pylori à l'issue de l'essai ont été soumis à des trithérapies standards d'antibiotiques.

La dose quotidienne de poudre encapsulée à base de jus de canneberge contenant 36 ou 72 mg de PAC n'a pas été efficace pour réduire H. pylori. Compte tenu de l'intérêt des consommateurs pour les suppléments à base de canneberge, les chercheurs suggèrent que de futurs essais pourraient tester les effets d'un dosage de poudre à consommer deux fois par jour avec une teneur plus élevée en PAC tout en dissolvant la poudre dans un liquide avant la consommation pour améliorer sa dispersion dans l'estomac.

Les résultats de cette recherche fournissent des détails sur les quantités efficaces de jus de canneberge, la teneur en PAC et la fréquence de consommation sur une période d'intervention de 8 semaines. Le taux de réduction statistiquement significatif de l'infection à H. pylori de l'ordre de 20 % qui a été relevé dans cet essai après l'ingestion de jus de canneberge à forte teneur en PAC par des adultes chinois dépassent les taux de réduction trouvés dans les essais précédents réalisés en Chine10 et au Chili11, où seule une portion de jus de canneberge avec des niveaux de PAC inconnus avait été testée. Les résultats de la présente étude suggèrent que la consommation régulière de jus de canneberge, lorsque ce dernier est administré à certaines quantités, peut aider à gérer la H. pylori, notamment en Chine, où les taux d'infection endémique et de cancer gastrique sont élevés.6 Des études plus approfondies doivent être menées pour déterminer les effets plus étendus du jus de canneberge sur l'infection à H. pylori et recueillir plus de détails sur les mécanismes d'action.

Cette étude a été appuyée par une subvention du Cranberry Marketing Committee (CMC). Le promoteur de l'étude n'a joué aucun rôle dans sa conception ni dans la collecte, l'analyse et l'interprétation des données ni dans la rédaction du rapport.

