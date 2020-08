Alfresco annonce la disponibilité du nouveau Alfresco Content Connector pour SAP





Alfresco Software, un fournisseur de solutions et de plateforme de gestion de contenu, open source, a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate d'Alfresco Content Connector pour SAP, un outil de collaboration et d'intégration, qui peut connecter jusqu'à 100 systèmes SAP ou référentiels de contenu, différents à Alfresco Digital Business Platform ou Alfresco Cloud, et permettre aux utilisateurs de partager en toute facilité leurs informations importantes stockées dans SAP. De plus, en déchargeant leur contenu non structuré (p. ex., factures, documents des employés, dessins techniques, fichiers d'images, etc.) de SAP à Alfresco, les organisations peuvent réaliser des économies massives sur leurs coûts de stockage.

Tony Grout, directeur des produits, a noté que : « Ceci s'inscrit dans la continuité de l'offre de longue date, d'Alfresco, d'une solution d'appoint certifiée SAP pour SAP ERP, laquelle est maintenant mise à jour pour se conformer aux exigences de la version la plus récente. Alfresco Content Connector pour SAP offre une vision unique de toutes les informations liées à Alfresco-SAP ainsi que les configurations actuelles qui éliminent la nécessité pour les utilisateurs, de collecter des informations à partir de différents fichiers et ressources. »

La certification SAP fournit aux clients d'Alfresco une intégration native totalement certifiée à des applications SAP sectorielles et garantit que l'Alfresco Digital Business Platform ou l'Alfresco Cloud peuvent être utilisés en toute transparence avec SAP ERP® (ECC6) et SAP S/4 HANA®, aussi bien sur des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (Relational Database Management Systems, RDBMS) traditionnels, que sur la base de données SAP HANA®. En amont, un certain nombre de technologies SAP telles que SAP GUI, SAP WebGUI et SAP Fiori® sont prises en charge.

Et M. Grout de poursuivre : « L'intégration Alfresco-SAP réduit considérablement la complexité et le temps requis par les utilisateurs SAP pour migrer vers Alfresco, puis établir et maintenir l'intégration entre Alfresco et leurs applications métier SAP. »

Les entreprises bénéficient d'une connexion transparente entre SAP et Alfresco, fournissant ainsi un niveau sans précédent de contrôle et de visibilité de leurs informations non structurées, qui accompagne toujours les données structurées, admirablement traitées par SAP. Les utilisateurs peuvent tirer parti de ces capacités sans abandonner les applications dont ils ont l'habitude ; l'adoption de l'utilisateur est par conséquent facile et fluide.

Et M. Grout d'ajouter : « Simplifier ce qui est difficile constitue l'essence de la philosophie d'Alfresco. Nous avons créé un outil d'intégration moderne, basé à 100 % sur les normes SAP ; les utilisateurs peuvent tirer profit des avantages de cette étroite intégration sans rien installer du côté SAP. »

L'outil Alfresco Content Connector pour SAP optimise la valeur unique qu'offre Alfresco aux utilisateurs de la SAP Business Suite, notamment la gestion des documents entrants (p. ex., les factures), la gestion des documents sortants (p. ex., les confirmations des commandes), l'archivage des données, l'archivage des listes imprimées (p. ex., les rapports de fin de trimestre), etc. Les utilisateurs de SAP peuvent également économiser du temps et des efforts en déclenchant plusieurs actions dans leur instance SAP, par exemple, « Lancer le workflow SAP », « Créer une pièce jointe SAP », et la réplication de métadonnées SAP.

Un complément d'information peut être téléchargé, et une évaluation gratuite de cette intégration Alfresco/SAP peut être lancée.

À propos d'Alfresco

Alfresco est le premier fournisseur de services de gestion et solutions de contenus open source, destinés aux entreprises riches en informations, avec de très gros volumes de contenus non structurés. Alfresco propose simplement aux individus une meilleure façon de travailler, en garantissant qu'ils ont les informations dont ils ont besoin, précisément au moment où ils en ont le plus besoin, et quel que soit leur lieu de travail. Alfresco aide plus de 11 millions d'individus dans plus de 1 300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, Pitney Bowes, le Musée canadien pour les droits de la personne, le département américain de la Marine, le Comité des chefs d'état-major interarmées, et la NASA, à être plus réactives et compétitives. Fondée en 2005, Alfresco a son siège à Boston, au Massachusetts, aux États-Unis, avec des opérations à Atlanta, en Géorgie ; à Maidenhead et Londres, au Royaume-Uni ; et à Sydney, en Australie. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com

