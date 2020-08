La Chambre de la sécurité financière nomme Christian Faubert au poste de vice-président, Services corporatifs





MONTRÉAL, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - La présidente et chef de la direction de la Chambre de la sécurité financière, Me Marie Elaine Farley, a le plaisir d'annoncer la nomination de Christian Faubert au poste de vice-président, Services corporatifs.

Leader oeuvrant dans le domaine financier et la gestion de patrimoine depuis plus de vingt ans, Christian occupait depuis 2015 la fonction de vice-président technologie de l'information pour les services partagés à la Banque Nationale. Il a, entre autres, déployé les capacités d'affaires transversales pour les canaux numériques, mis en place la nouvelle plateforme de gestion des données maîtres ainsi que bâti les nouvelles fondations des données analytiques clients. Précédemment, il a mené avec succès plusieurs programmes de fusions et acquisitions et de transformations en gestion de patrimoine autant pour les fonctions de manufacturier, de fiduciaire et de distributeur de produits d'investissement.

Dans ses nouvelles fonctions, il jouera un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs stratégiques et dans la transformation de la CSF. Il veillera au succès de la transition vers une organisation plus agile et innovante, fondée sur des valeurs de collaboration et d'innovation. Afin de favoriser les synergies et l'adoption efficace de nouvelles pratiques et de solutions technologiques, les ressources humaines, le développement organisationnel, les finances, les technologies de l'information et les affaires corporatives relèveront de sa responsabilité.

« La nomination de Christian Faubert vient compléter les changements apportés à la structure de direction de la CSF avec l'arrivée en juin dernier de Lyne Gagné, vice-présidente, Membres et Profession, et d'Annick Laberge, vice-présidente, Relations avec les communautés. Ces nominations constituent un élément phare dans le développement d'une CSF moderne et agile oeuvrant dans un environnement en constante évolution. Les trois nouvelles vice-présidences faciliteront l'arrimage entre les équipes, favoriseront l'intelligence collective et permettront à l'organisation de faire face aux nouveaux défis pour toujours mieux protéger le public et servir la profession », a déclaré Me Farley.

Christian est réputé pour son engagement envers la performance des organisations, la protection et la mise en valeur des données, ainsi que la mise en oeuvre de technologies émergentes. Il est reconnu pour ses approches innovantes, sa capacité à mettre les talents en valeur et l'aisance avec laquelle il sait instaurer une culture de collaboration autant à l'interne qu'avec les membres de la communauté. Il est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et détient un MBA ainsi qu'un B.Sc. de l'Université du Québec à Montréal.

