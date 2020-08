Avis au public - Enlèvement du barrage mobile à l'écluse et barrage St. Andrews





WINNIPEG, MB, le 18 août, 2020 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les propriétaires de bateaux et d'immeubles sur les rivières Rouge et Assiniboine de l'augmentation anticipée des niveaux et des débits d'eau causée par les fortes précipitations récentes dans le bassin de la rivière Rouge. Cela pourrait forcer l'enlèvement d'une partie du barrage mobile à l'écluse et barrage St. Andrews avant la fin de la semaine. L'enlèvement pourrait s'avérer nécessaire, puisque le barrage pourrait ne pas être en mesure de maintenir les niveaux normaux d'eau d'été au cours des prochaines semaines, ou jusqu'à ce que les niveaux d'eau retournent à la normale.

À la suite de l'enlèvement, les niveaux d'eau entre Lister Rapids et Lockport seront inférieurs à la normale tandis que d'autres sections des rivières pourraient avoir des niveaux plus élevés que la normale.

Les eaux en aval et à proximité du barrage doivent toujours être considérées comme dangereuses mais peuvent le devenir davantage avec l'augmentation des niveaux d'eau. En raison de ces niveaux d'eau plus élevés et de ces courants dangereux, les zones clôturées utilisées à des fins récréatives sous le barrage pourraient être fermées et, le cas échéant, rouvriraient lorsque les niveaux d'eau reviendraient à la normale.

Les propriétaires de navires, de barges et de toutes les propriétés aux abords des rivières Rouge et Assiniboine et de leurs affluents sont invités à protéger leurs biens.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils naviguent dans la zone du barrage et dans la rivière Rouge, à proximité des rapides Lister, en raison de la fluctuation des niveaux d'eau et des débris.

