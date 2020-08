Fermeture temporaire de la voie de circulation du barrage Sartigan

Au vu des conséquences de la COVID-19 sur les voyages longue distance, XCMG (SZ : 000425) rebaptise la cinquième saison de son célèbre programme « Global Excellent Operator » (le « Programme ») en « XCMG Builder of Xcellence » afin d'intégrer les...

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tient à informer la population que la voie de circulation automobile du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée le mardi 25 août 2020 de 10 h à 17 h. Cette...