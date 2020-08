Plan de relance économique du milieu culturel - Québec accorde une aide supplémentaire de 20,3 M$ aux organismes artistiques et littéraires





QUÉBEC, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'offrir une aide supplémentaire de 20 340 000 $ à 318 organismes de création, de production et de diffusion. Ces organisations artistiques et littéraires, soutenues par le Conseil des arts et des lettres du Québec sur une base quadriennale, recevront ainsi dans les prochains jours une bonification de leur subvention annuelle de l'exercice 2020-2021 pour favoriser la relance de leurs activités dans le contexte des mesures sanitaires en vigueur.

Cette enveloppe additionnelle est accordée dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, annoncé le 1er juin dernier, et s'ajoute à quatre autres mesures de relance ponctuelles lancées par le Conseil des arts et des lettres au cours de l'été pour permettre aux artistes, aux écrivaines et écrivains ainsi qu'aux organismes d'offrir au public des oeuvres adaptées au contexte de la pandémie de COVID-19.

Rappelons aussi qu'au cours des premières semaines de la crise, le gouvernement du Québec a déployé un soutien d'urgence afin d'aider les organismes à faire face à des situations précaires en raison de la COVID-19, en plus de bonifier de 4 M$ l'enveloppe du programme de bourses destiné aux artistes et aux écrivains professionnels du Conseil des arts et des lettres.

Citations

« Nous savions nos écrivains et nos artistes créatifs, mais nous avons pu prendre toute la mesure de leur talent et de leur inventivité pendant cette période des plus éprouvantes pour eux, ainsi que pour l'ensemble du milieu artistique et du secteur littéraire. Nous sommes heureux aujourd'hui, grâce à notre Plan de relance, de pouvoir leur offrir les moyens et les outils nécessaires à leur redéploiement. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Nous saluons l'engagement de la ministre Nathalie Roy et du gouvernement du Québec envers nos organismes artistiques et littéraires, qui ont été durement éprouvés par la crise sanitaire. Les derniers mois nous ont révélé leur forte résilience et la créativité qu'ils pouvaient déployer pour maintenir le contact avec leur public. Nous sommes heureux de pouvoir les accompagner financièrement dans la traversée de cette période tumultueuse. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient, dans toutes les régions du Québec, la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

Liens connexes :

Plan de relance économique du milieu culturel

Ministère de la Culture et des Communications

Conseil des arts et des lettres du Québec

@MCCQuebec

@LeCALQ

quebec.ca/coronavirus

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 18 août 2020 à 13:00 et diffusé par :