Lusitania utilise le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid pour protéger son environnement de sauvegarde diversifié





ExaGrid® a annoncé aujourd'hui que CloudComputing.pt, le premier fournisseur de stratégies pour l'informatique en nuage d'entreprise au Portugal, a poussé Lusitania Seguros à installer la solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid, ce qui a renforcé la protection des données de la compagnie d'assurance en augmentant la capacité et la diversité de ses sauvegardes de données.

Présente sur le marché de l'assurance depuis 1986, Lusitania a été la première compagnie d'assurance avec 100 % de capitaux portugais. Depuis cette date, et pendant plus de 30 ans, elle s'est toujours définie elle-même comme une entreprise tournée vers l'avenir. Un partenaire fiable, dans toutes les situations, mettant l'accent sur la création de valeur pour l'économie nationale afin de contribuer de manière décisive au progrès et au bien-être de la société portugaise dans son ensemble.

Le personnel informatique chez Lusitania a modernisé son infrastructure et utilisé Veeam pour sauvegarder son environnement VMware, mais a eu besoin de compléter cela car les besoins de l'entreprise en matière de données et de sauvegardes ont augmenté. « Nous désirions élargir notre solution Veeam et avions également besoin de sauvegarder davantage de serveurs de fichiers et de bases de données Oracle, mais notre fenêtre de sauvegarde n'était pas suffisante pour y ajouter d'autres tâches de sauvegarde », a déclaré Miguel Rodelo, ingénieur système en chef chez Lusitania. « Nous avons décidé de tester de nouvelles solutions et avons commencé à demander des démonstrations de faisabilité (DF) pour différents produits. »

M. Rodelo et son fournisseur informatique, David Domingos, responsable des ventes chez CloudComputing.pt, ont assisté au VMWorld 2018 à Barcelone, où ils se sont arrêtés sur le stand d'ExaGrid pour en savoir plus sur la solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé, et ont fini par demandé une DF. « Nous avons décidé ensemble de miser sur la technologie d'ExaGrid », a expliqué M. Rodelo. « J'ai dit que si la technologie était aussi bien qu'elle le prétend je l'achèterais, et mon revendeur a affirmé que, si elle était aussi bien, il en informerait chaque client au Portugal.

« ExaGrid a été la dernière DF analysée par nos soins, et il s'est avéré que c'était la plus rapide et la plus facile à mettre en oeuvre. Et, par rapport aux autres produits étudiés en même temps, il était évident qu'ExaGrid offrait la meilleure performance de sauvegarde, en particulier pour ce qui concerne nos données Oracle. Je m'attendais à ce qu'ExaGrid s'intègre bien avec Veeam, et ce fût le cas. Mais lorsque j'ai vu que je pouvais également utiliser Oracle RMAN pour faire des sauvegardes directes vers ExaGrid, j'ai décidé de faire d'ExaGrid notre solution centrale de stockage des données pour les sauvegardes », a ajouté M. Rodelo.

Après avoir travaillé avec ExaGrid pour fournir un stockage de sauvegarde très performant à son client chez Lusitania, David Domingos est impatient de recommander la solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé à d'autres clients de CloudComputing.pt. « L'une des caractéristiques les plus intéressantes du système ExaGrid est que le client ne ressent pas l'impact de la déduplication des données du fait de la fonctionnalité de zone d'application (Landing Zone). Avec le stockage traditionnel, on rencontre des problèmes de capacité, mais la déduplication d'ExaGrid résout ces problèmes. De plus, ExaGrid ?parle' tous les langages des applications et logiciels de sauvegarde, donc si un client utilise de multiples approches ? comme Veeam et Oracle RMAN, ou même Commvault ou Veritas ?, ExaGrid les prendra toutes en charge. ExaGrid offre une solution polyvalente et cela apporte une valeur ajoutée à nos clients. »

ExaGrid enregistre les sauvegardes directement sur une zone d'application sur le cache du disque, évitant le traitement en ligne et garantissant les meilleures performances de sauvegarde possibles, ce qui conduit à la fenêtre de sauvegarde la plus courte. La déduplication adaptative effectue la déduplication et la réplication en parallèle avec les sauvegardes, il est ainsi facile d'atteindre les objectifs de point de reprise (RPO) et de temps de reprise (RTO). Les cycles système disponibles sont utilisés pour effectuer la déduplication et la réplication hors site, pour un point de reprise optimal sur le site de reprise après sinistre. Une fois cela terminé, les données sur site sont protégées et immédiatement disponibles sous leur forme complète et non dédupliquée pour des restaurations rapides, des restaurations de machines virtuelles instantanées et des copies sur bande tandis que les données hors site sont prêtes pour la reprise après sinistre.

Lisez la success story complète pour en savoir plus sur l'expérience de M. Rodelo dans l'utilisation d'ExaGrid. Les success stories de clients et les histoires d'entreprises publiées par Exagrid illustrent à quel point les clients sont satisfaits de l'approche architecturale unique, du produit différencié et du support client inégalé d'ExaGrid.

À propos de CloudComputing.pt

À propos d'ExaGrid

