Marsha Walden nommée présidente-directrice générale de Destination Canada





OTTAWA, ON, le 18 août 2020 /CNW/ - La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui la nomination de Marsha Walden au poste de présidente-directrice générale de Destination Canada. Cette nomination, qui entre en vigueur le 24 août 2020, est le résultat d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Avant d'accepter cette nomination, Mme Walden occupait, depuis 2013, le poste de présidente-directrice générale de Destination British Columbia. Elle a occupé plusieurs autres postes de direction durant sa carrière, notamment à la British Columbia Lottery Corporation et à BBDO Canada.

Elle est diplômée du programme Leading Change & Organization Renewal (Direction du changement et organisation du renouvellement) de la Harvard Business School, et possède un baccalauréat en Commerce de l'Université de la Colombie-Britannique.

Destination Canada fait la promotion du Canada en tant que destination touristique quatre saisons de premier choix. En collaboration avec ses partenaires du secteur canadien du tourisme, Destination Canada conçoit des campagnes de marketing qui visent à mettre en valeur ce que notre pays a de meilleur à offrir. Destination Canada fournit aussi des recherches et des données sur l'industrie à ses partenaires, pour qu'ils puissent optimiser leurs activités.

La pandémie de COVID-19 a eu une forte incidence sur le tourisme à l'échelle mondiale. Destination Canada, qui est une société d'État fédérale, a fait preuve d'agilité en faisant passer ses priorités du marketing international au marketing national afin d'inciter les Canadiens à se déplacer en sécurité dans leur propre pays et de soutenir le secteur canadien du tourisme en ces temps particulièrement difficiles.

Citations

« Nous sommes bien conscients du rôle important que joue le secteur touristique dans nos communautés, grandes et petites. Ce secteur soutient de bons emplois dans les régions rurales, les communautés autochtones et les petites et grandes villes, d'un océan à l'autre. J'ai bien hâte de travailler avec Marsha Walden, une femme aux compétences solides dans ce secteur, et qui saura, j'en suis convaincue, orienter Destination Canada tout au long de la reprise de l'économie touristique de notre pays. »

- La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly

« Marsha Walden est une personne de confiance, respectée et active au sein de la communauté touristique de l'Équipe Canada. Ses connaissances approfondies et sa vaste expertise seront un atout pour nous. Son leadership éclairé et ses antécédents impeccables contribueront à orienter la planification à moyen et à long termes de Destination Canada pendant la relance de l'économie résiliente du tourisme de notre pays. »

- Le président du conseil d'administration de Destination Canada, Ben Cowan-Dewar

Les faits en bref

En 2019, le Canada a enregistré un nombre record de visiteurs, soit 22,1 millions.

a enregistré un nombre record de visiteurs, soit 22,1 millions. L'an dernier, les dépenses des touristes se sont élevées à environ 105,1 milliards de dollars.

En 2019, le tourisme a soutenu environ 748 000 emplois au sein des communautés canadiennes, et son apport au produit intérieur brut était estimé à 43,7 milliards de dollars.

Le 31 mai 2020, Destination Canada a annoncé un nouveau partenariat avec les provinces et les territoires en vue d'offrir des programmes de marketing administrés localement pour inciter les Canadiens à découvrir leur propre coin de pays.

Au cours des 18 prochains mois, Destination Canada investira 30 millions de dollars de concert avec des organisations de marketing provinciales et territoriales pour soutenir la relance des communautés.

Liens connexes

