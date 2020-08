Selon le National Business Daily : de nouveaux produits et décors seront dévoilés alors que prend forme l'aéroport international Tianfu de Chengdu





CHENGDU, Chine, 18 août 2020 /CNW/ - Selon un bulletin du National Business Daily :

La ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, stimule vigoureusement les entreprises de la nouvelle économie en lançant de nouveaux produits et décors à cet effet.

L'événement « Convergence of Scenes - Chengdu Eastern New Area Meets the Future » (convergence de décors; la nouvelle région orientale de Chengdu a rendez-vous avec l'avenir), l'un de ceux rattachés au projet 2020 intitulé « Chengdu New Economy Double Thousand Project », se tiendra le 20 août à l'aéroport international Tianfu de Chengdu. On y présentera 100 nouveaux décors et 100 nouveaux produits du secteur de la nouvelle économie.

La nouvelle région orientale de Chengdu, accréditée officiellement en mai dernier, occupe une place importante dans le plan d'aménagement de cette ville, la nouvelle économie représentant l'un des éléments centraux de la nouvelle région.

Devant être mise en service en 2021, l'aérogare Tianfu de Chengdu fera de cette agglomération la troisième à abriter deux aéroports internationaux en Chine, après Beijing et Shanghai. En plus d'être un carrefour international d'aviation, cet ouvrage permettra aussi de créer une zone économique pour ce domaine d'activité dans la nouvelle région orientale de Chengdu, lancée dernièrement.

On remarque que cette zone se trouve sur l'axe principal Chengdu-Chongqing. Elle devrait accélérer le développement du cercle économique Chengdu-Chongqing, une initiative proposée par les autorités chinoises plus tôt cette année afin d'établir un pôle de croissance pour le développement de grande qualité dans l'ouest de la Chine. L'aéroport sera un carrefour de transport majeur de la ceinture économique Chengdu-Chongqing et servira de passerelle pour faire progresser l'ouverture.

Selon le plan d'aménagement, la nouvelle région orientale de Chengdu prendra forme d'ici 2025 et la fonction de carrefour international de l'aviation attribuée à l'aéroport international Tianfu de cette ville se profilera graduellement. En 2035, elle deviendra une assise fondamentale des carrefours internationaux d'aviation. À ce moment, on prévoit que le secteur de la nouvelle économie soit à l'avant-plan du développement de la nouvelle région orientale de Chengdu.

