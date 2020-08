Population d'orignaux dans la réserve faunique La Vérendrye - Résultats de l'inventaire aérien réalisé à l'hiver 2020





QUÉBEC, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), conjointement avec des représentants de la nation algonquine, a réalisé, au cours des mois de janvier et février 2020, un inventaire aérien de l'orignal sur le territoire de la réserve faunique La Vérendrye (RFLV). L'approche retenue, qui est une méthode scientifique reconnue et éprouvée à l'échelle nord-américaine, a été celle d'un inventaire aléatoire avec dénombrement total des bêtes dans les blocs d'inventaire survolés. L'analyse des données récoltées lors de l'inventaire a été achevée récemment et a été présentée aux parties prenantes.

Les résultats démontrent que la population d'orignaux inventoriée en 2020 affiche une densité légèrement inférieure au résultat estimé sur la base des inventaires précédents, soit 2,06 orignaux par 10 km2. Les résultats obtenus, tout en n'étant pas jugés critiques par le MFFP, sont en deçà de ceux obtenus en 2008, qui étaient estimés à 3,2 orignaux par 10 km2 sur le territoire de l'entente trilatérale, qui inclut une partie de la RFLV.

Dans cette perspective, le MFFP est d'avis, tout comme les communautés algonquines, que des mesures de protection de la population d'orignaux doivent être mises en place afin d'assurer la conservation de la ressource et sa pérennité pour les générations actuelles et futures. Le Ministère réitère également sa volonté de maintenir et de renforcer des relations fondées sur le dialogue, la collaboration, la confiance et le respect mutuel avec les communautés algonquines.

Maintenant que les résultats sont disponibles et qu'ils ont été portés à l'attention des communautés, les mesures à mettre en place tant pour la chasse sportive que pour la chasse de subsistance feront l'objet de discussions entre les communautés algonquines, le Conseil tribal de la nation algonquine et les représentants du MFFP.

Faits saillants :

Un comité technique réunissant des représentants des communautés algonquines, du Conseil tribal de la nation algonquine et du MFFP a été formé en septembre 2019 pour répondre aux préoccupations exprimées quant à la conservation et la pérennité de la ressource.

Les travaux du comité visent à acquérir une compréhension commune des enjeux liés à la conservation et au partage de la ressource faunique ainsi qu'à établir un plan d'action concerté avec toutes les parties.

Rappelons que dans l'attente des résultats de l'inventaire et par souci de précaution, la Sépaq a réduit l'offre de permis de chasse sportive dans la réserve faunique de 30 % pour la saison 2020.

De plus, pour être cohérent avec la démarche de collaboration entreprise avec les communautés autochtones, et avant d'obtenir les résultats de l'inventaire, le MFFP a réduit le nombre de permis de chasse à l'orignal femelle pour l'automne 2020. Le nombre est ainsi passé de 200 permis en 2019 à 100 permis en 2020.

