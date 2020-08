Le nouvel abonnement à Auto-Tune® apporte au grand public des outils de production vocale de qualité professionnelle





Auto-Tune Unlimited est désormais disponible pour 24,99 USD par mois, avec des mises à niveau illimitées

SANTA CRUZ, Californie, 18 août 2020 /PRNewswire/ -- Antares Audio Technologies, concepteur d'Auto-Tune® et leader mondial dans le domaine de la correction tonale et des effets vocaux, présente Auto-Tune Unlimited, une suite de production vocale professionnelle unique en son genre, disponible en exclusivité sur abonnement.

Cet abonnement phare rend plus accessible aux créateurs de contenu toute la gamme d'outils de production vocale professionnelle d'Antares, à tous les niveaux de compétence. Généralement considéré comme l'outil le plus important pour la production de voix impeccables, Auto-Tune permet aux musiciens, aux producteurs et aux concepteurs sonores de transmettre la meilleure voix depuis plus de 20 ans.

En plus d'Auto-Tune, la suite comprend la génération automatique d'harmonies, la modélisation de microphones, d'autres effets de qualité professionnelle, ainsi que des mises à niveau gratuites illimitées et l'accès à certains nouveaux plug-ins d'Antares.

« Avec le lancement d'Auto-Tune Unlimited, nous proposons un ensemble complet de nos meilleurs outils de production vocale, par le biais d'un abonnement mensuel abordable. Si vous travaillez avec l'audio pour la musique, les jeux, les podcasts ou la post-production, Auto-Tune Unlimited vous fournit les outils professionnels dont vous avez besoin » ~ Steve Berkley, PDG, Antares Audio Technologies

Auto-Tune Unlimited est vendu au détail pour 24,99 USD/mois, avec un engagement minimum de deux mois ou sous forme d'abonnement annuel prépayé pour 249,90 USD/an.

L'abonnement à Auto-Tune Unlimited comprend les plug-ins suivants :

Auto-Tune Unlimited comprend également les avantages suivants :

Mises à niveau illimitées pour les plug-ins inclus

Accès libre à une sélection de prochains plug-ins d'Antares

Assistance client VIP

Outils pédagogiques et de formation

Nous proposons à ceux qui souhaitent tester tout ce qu'Auto-Tune Unlimited est en mesure de leur offrir un essai gratuit de 14 jours. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos d'Antares AUDIO Technologies

Antares Audio Technologies (Auto-Tune) est le principal développeur et la norme de l'industrie musicale en matière de correction tonale et de traitement des voix. Pendant plus de 20 ans, Auto-Tune® a transformé les studios, les scènes et les appareils pour les artistes, les ingénieurs et les producteurs de tous genres. En plus d'Auto-Tune, Antares offre une suite puissante de production vocale qui inclut la détection des tonalités et des gammes, la modélisation vocale et de microphone, les harmoniseurs et d'autres effets vocaux disponibles par licence permanente ou abonnement. Les plug-ins d'Auto-Tune sont compatibles avec les principales stations audionumériques et les interfaces audio. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.autotune.com.

