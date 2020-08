Le Canada investit dans le réseau de véhicules électriques de la Colombie-Britannique





DISTRICT DE SUMMERLAND, BC, le 18 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans l'innovation et à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Il sera plus important que jamais d'agir de la sorte maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre reprise pour l'après-COVID-19.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 380?000 $ pour aider la Corporation District of the Summerland à aménager 22 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) dans le cadre de l'engagement du gouvernement à construire un avenir sobre en carbone.

Les six bornes de recharge rapide et les seize bornes de niveau 2 seront situées dans divers lieux publics, notamment à proximité des commerces de la ville et du bureau d'information touristique. Le premier emplacement devrait ouvrir dès l'automne 2020.

Les fonds fédéraux pour ce projet proviennent de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement et du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit également 150?000 $ dans le projet.

Cet investissement s'inscrit dans la suite logique de l'engagement du gouvernement fédéral à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et de l'engagement de la province à réduire ses émissions de 80 % dans les mêmes délais. Il contribue également à réaliser l'objectif ambitieux du gouvernement du Canada : faire en sorte que d'ici 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules zéro émission.

Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement du Canada a investi plus de 300 M$ pour déployer un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour VE ainsi que pour aménager des stations de gaz naturel le long de routes de transport principales et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Cet investissement comprend également l'aménagement de bornes de recharge à proximité de zones centrales, comme des immeubles résidentiels, des lieux publics et des lieux de travail.

Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront conduire et recharger leur VE partout au pays, y compris dans leurs lieux de vie, de travail et de loisir. Du soutien est également accordé pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

«?Nous donnons à nos automobilistes les moyens de se rendre là où ils veulent de manière plus écologique. Voilà comment nous parviendrons à la carboneutralité d'ici 2050.?»

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

«?Par l'entremise de CleanBC, nous tâchons de faciliter la vie des automobilistes de la Colombie-Britannique qui voudraient opter pour un véhicule électrique, réduire la pollution et économiser sur le carburant. Grâce à ces investissements dans de nouvelles bornes de recharge rapide publiques à Summerland, les conducteurs pourront recharger leur véhicule plus facilement et ainsi mettre la province sur la voie d'un avenir énergétique propre.?»

Bruce Ralston

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique

«?Au début de 2020, le district de Summerland a mis la dernière main à son plan concernant l'énergie et la réduction des émissions (Community Energy and Emissions Reduction Plan). Ce document établit un cadre de travail pour nos actions en matière climatique et réaffirme notre volonté de réduire les émissions nettes. Cet investissement contribue pleinement à l'agrandissement de notre réseau de recharge pour VE et bénéficiera grandement aux résidents et aux visiteurs.?»

Toni Boot

Maire, District de Summerland

