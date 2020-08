Le Canada et la Nouvelle-Écosse investissent dans l'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour les résidents de Glace Bay





GLACE BAY, NS, le 18 août 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons l'ensemble de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales de la Nouvelle-Écosse et de les aider à renforcer leur économie locale.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Geoff MacLellan, ministre de l'Entreprise et député provincial de Glace Bay, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement, et de Cecil P. Clarke, maire de la municipalité régionale du Cap-Breton, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour l'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Glace Bay.

Le projet consiste à installer une conduite d'alimentation en eau et à séparer les conduites d'égouts unitaires afin de mettre en place de nouvelles conduites d'eaux sanitaires et d'eaux pluviales. Les améliorations qui seront apportées aux réseaux d'aqueduc et d'égout sur de nombreuses rues à Glace Bay et dans les environs permettront d'accroître la qualité des services pour les résidents et de protéger l'environnement.

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse investissent chacun 4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan Investir dans le Canada.

« Les collectivités rurales et plus petites comme Glace Bay jouent un rôle essentiel dans notre pays. La COVID-19 a eu un impact sur des collectivités comme la nôtre, et ce, de diverses manières. Les améliorations apportées aux réseaux d'aqueduc et d'égout de Glace Bay permettront non seulement d'améliorer la qualité de l'eau, mais aussi de garder nos résidents au travail et d'améliorer l'état des routes. Notre gouvernement investit et continuera d'investir dans des projets qui améliorent l'eau potable, les transports, la connectivité et la création d'emplois. »

Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Les infrastructures fiables sont le fondement des collectivités fortes et durables. Nous sommes heureux de financer ce projet qui permettra d'accroître l'accès à une eau potable de qualité et d'améliorer l'efficacité du système de traitement des eaux usées, afin que les résidents et les entreprises disposent des services d'eau et d'assainissement qu'ils attendent et auxquels ils se fient chaque jour. »

L'honorable Geoff MacLellan, ministre des Affaires et député provincial de Glace Bay, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Une eau saine et propre est essentielle, et ce projet nous aide à la fournir à nos citoyens. Le projet prévoit également la réfection de 11 km de routes, l'aménagement de 3 000 mètres de trottoirs et la création de 53 emplois directs par année pendant la durée du projet. Aucune autre municipalité de la Nouvelle-Écosse n'a les obligations réglementaires prioritaires que nous avons en matière d'eaux usées. Je suis donc très heureux que les gouvernements fédéral et provincial collaborent avec nous pour réaliser ce changement positif pour les citoyens de la MRCB. »

Cecil P. Clarke, maire de la municipalité régionale du Cap-Breton

Le projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées de Glace Bay est l'un des nombreux projets d'infrastructure réalisés dans les petites collectivités ou les collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse qui bénéficient d'un financement fédéral dans le cadre du plan Investir dans le Canada . Les autres projets incluent le projet de fibre optique pour les résidents de la Première Nation d' Eskasoni et la nouvelle installation améliorée d'assainissement des matières organiques à Guysborough .

est l'un des nombreux projets d'infrastructure réalisés dans les petites collectivités ou les collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse qui bénéficient d'un financement fédéral dans le cadre du plan . Les autres projets incluent le projet de fibre optique pour les résidents de la Première Nation d' et la nouvelle installation améliorée d'assainissement des matières organiques à . Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques afin de développer les économies locales, d'améliorer l'intégration sociale, de mieux protéger la santé et l'environnement des collectivités rurales et nordiques, et d'améliorer la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont investis dans le cadre du Fonds pour l'énergie de l'Arctique afin d'accroître la sécurité énergétique dans les territoires.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 791 millions de dollars dans 187 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 791 millions de dollars dans 187 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en oeuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

