Cet automne, l'art public s'invite à l'Assemblée nationale : un partenariat avec la ville de Québec et EXMURO voit le jour





QUÉBEC, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale, la Ville de Québec et EXMURO arts publics sont heureux d'annoncer un partenariat visant à faire rayonner l'art public à l'hôtel du Parlement. L'oeuvre Sommet de la montagne sera installée sur le parvis de l'édifice, et ce, jusqu'à l'automne 2021.

Il s'agit de la seule oeuvre du parcours d'art public PASSAGES INSOLITES à voir le jour cette année; la présentation de l'événement ayant été annulée par la Ville de Québec en raison de la pandémie de COVID-19.

Il s'agit également d'une nouveauté pour le parcours d'art public PASSAGES INSOLITES, qui investit désormais la Haute-Ville grâce à des lieux partenaires qui deviendront, lors des prochaines présentations, des antennes du parcours proposé en Basse-Ville depuis 2014. L'oeuvre installée à l'Assemblée nationale donne le coup d'envoi à ce futur parcours bonifié.

«?C'est avec enthousiasme que l'Assemblée nationale accueille, dès cet automne, l'oeuvre d'art public Sommet de la montagne, en façade de l'hôtel du Parlement. Le printemps 2020 a particulièrement bouleversé nos habitudes et notre quotidien. Néanmoins, l'Assemblée nationale se veut porteuse d'espoir en insufflant un peu de couleur et de nouveauté à la colline Parlementaire. La population est invitée à découvrir cette oeuvre d'art qui se veut à la fois le symbole de notre résilience commune et celui de la dualité qui caractérise nos institutions à la fois fragiles et vigoureuses », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

« Bien que nous ayons dû annuler la présentation de PASSAGES INSOLITES cette année, il était important pour nous de permettre le déploiement de cette oeuvre hautement symbolique devant l'Assemblée nationale. Réalisée par un artiste de Québec, l'oeuvre Sommet de la montagne revêt un caractère tout particulier en cette année de grands chamboulements et la Ville de Québec est fière de collaborer avec l'Assemblée nationale et EXMURO arts publics pour la déployer », a ajouté Mme Alicia Despins, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements.

« C'est avec plaisir et conviction qu'EXMURO présente une oeuvre de PASSAGES INSOLITES, même si la programmation 2020 a dû être annulée. Sommet de la montagne est une oeuvre forte qui a été imaginée avant la crise, mais qui, aujourd'hui, fait un écho saisissant à ce que l'on vit actuellement; il fallait donc absolument l'offrir cette année aux citoyens québécois. Nous sommes très fiers qu'une oeuvre de cette envergure, conçue par un artiste de Québec, puisse être installée devant l'entrée de cette institution importante et hautement symbolique qu'est le Parlement », a déclaré le directeur général et artistique d'EXMURO, M. Vincent Roy.

Découvrez l'oeuvre à l'Assemblée nationale

L'oeuvre réalisée par l'artiste de Québec, Charles-Étienne Brochu, sera inaugurée en façade de l'hôtel du Parlement le 10 septembre prochain, à 13 heures. Dès lors, il sera possible de contempler et de découvrir les multiples facettes de cette oeuvre emblématique, qui met à la fois en lumière la précarité de notre tissu social, la solidarité, la force de la parole citoyenne et la résilience qui habite la société québécoise. Ce château de cartes géant se veut une interprétation colorée et audacieuse de notre patrimoine démocratique et de ses fondements.

À propos de l'artiste

Charles-Étienne Brochu vit et travaille à Québec depuis 2009. Artiste et illustrateur, il est titulaire d'une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. Sa pratique gravite autour du dessin numérique et se décline sous forme d'impressions, d'art web et d'oeuvres interactives. Son travail est régulièrement exposé dans différentes galeries et lors d'événements de Québec et de Montréal. Il cumule par ailleurs les réalisations d'affiches, d'identités visuelles, de couvertures de livres, de même que les animations et les participations à des événements artistiques.

À propos des PASSAGES INSOLITES

Le parcours d'art public PASSAGES INSOLITES est présenté et financé par la Ville de Québec et réalisé par EXMURO arts publics depuis 2014. Faisant la fierté de la capitale nationale, PASSAGES INSOLITES crée littéralement une signature distinctive pour la ville de Québec. Les oeuvres cohabitent avec le patrimoine local, et l'initiative est remarquée et applaudie aux quatre coins du globe.

