Une nouvelle formule d'abonnement offerte pour Auto-TuneMD met à la portée de tous des outils de production vocale de qualité professionnelle





La formule d'abonnement Auto-Tune Unlimited est maintenant disponible pour 24,99 $ US par mois et comprend des mises à niveau illimitées.

SANTA CRUZ, Californie, 18 août 2020 /CNW/ - Antares Audio Technologies, la société qui a inventé Auto-TuneMD et qui est le chef de file en matière de correction de la hauteur des sons et d'effets vocaux, lance la formule d'abonnement Auto-Tune Unlimited, la première du genre, une suite logicielle de production vocale professionnelle disponible exclusivement par abonnement.

La formule d'abonnement phare rend l'ensemble des outils de la suite de production vocale professionnelle d'Antares plus accessible aux créateurs de contenu, et ce, peu importe leur niveau de compétence. Largement considéré comme l'outil le plus essentiel pour produire des voix impeccables, Auto-Tune aide les musiciens, les producteurs et les concepteurs sonores à produire les plus belles voix depuis plus de 20 ans.

Outre Auto-Tune, la suite comprend des outils permettant la génération automatique d'harmonies, la modélisation de microphones et la création d'autres effets de qualité professionnelle, et ce, tout en offrant des mises à niveau illimitées gratuitement et l'accès à certains des nouveaux modules d'extension d'Antares.

« Grâce à la sortie de la formule d'abonnement Auto-Tune Unlimited, nous avons mis à la disposition du public un ensemble complet de nos meilleurs outils de production vocale au moyen d'un abonnement mensuel abordable. Si vous travaillez dans le domaine de l'audio que ce soit pour de la musique, des jeux, des balados ou de la postproduction, Auto-Tune Unlimited vous offre les outils professionnels dont vous avez besoin », a déclaré Steve Berkley, chef de la direction, Antares Audio Technologies.

La formule d'abonnement Auto-Tune Unlimited est offerte pour 24,99 $ US par mois avec un engagement minimum de 2 mois ou sous forme d'abonnement annuel prépayé pour 249,90 $ US par an.

La formule d'abonnement Auto-Tune Unlimited comprend les modules d'extension suivants :

Auto-Tune Pro - La version la plus avancée et la plus complète d'Auto-Tune

- La version la plus avancée et la plus complète d'Auto-Tune Auto-Tune Artist - La puissance d'Auto-Tune optimisée pour les performances en direct, sur scène et en studio

- La puissance d'Auto-Tune optimisée pour les performances en direct, sur scène et en studio Auto-Tune EFX+ - Combine les caractéristiques essentielles d'Auto-Tune avec un rack multi-effets et un générateur de mélodies Auto-EFX

- Combine les caractéristiques essentielles d'Auto-Tune avec un rack multi-effets et un générateur de mélodies Auto-EFX Auto-Tune Access - Les caractéristiques essentielles d'Auto-Tune dans un format peu gourmand pour votre processeur

- Les caractéristiques essentielles d'Auto-Tune dans un format peu gourmand pour votre processeur Auto-Key - Accélère votre flux de travail Auto-Tune grâce à la détection automatique de la hauteur des notes et de la gamme

- Accélère votre flux de travail Auto-Tune grâce à la détection automatique de la hauteur des notes et de la gamme Aspire - Processeur de bruit d'aspiration

- Processeur de bruit d'aspiration Articulator - Boîte de dialogue numérique

- Boîte de dialogue numérique Choir - Multiplicateur vocal

- Multiplicateur vocal Duo - Doubleur vocal

- Doubleur vocal Harmony Engine - Générateur automatique d'harmonies

- Générateur automatique d'harmonies Mic Mod - Modélisateur de microphone

- Modélisateur de microphone Mutator - Concepteur de voix extrême

- Concepteur de voix extrême Punch - Amplificateur d'impact vocal

- Amplificateur d'impact vocal Sybil - De-esseur à fréquence variable

- De-esseur à fréquence variable Throat - Concepteur de voix utilisant la modélisation physique

- Concepteur de voix utilisant la modélisation physique Warm - Saturateur simulant la sonorité d'un amplificateur à tubes rétro

La formule d'abonnement Auto-Tune Unlimited comprend également les avantages suivants :

Mises à niveau illimitées pour les modules d'extension inclus

Accès gratuit à certains futurs modules d'extension d'Antares

Service à la clientèle VIP

Matériels pédagogiques et de formation

Pour ceux qui souhaitent mettre à l'essai tout ce que la formule d'abonnement Auto-Tune Unlimited a à offrir, il est possible de procéder à un essai de 14 jours. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos d'Antares Audio Technologies

Antares Audio Technologies (Auto-Tune) est le principal développeur et la référence de l'industrie musicale pour la correction de la hauteur des sons et du traitement de la voix. Depuis plus de 20 ans, Auto-TuneMD a transformé les studios, les scènes et les appareils pour les artistes, les techniciens et les producteurs de tous les genres musicaux. Outre Auto-Tune, Antares propose une puissante suite logicielle pour la production vocale qui comprend des fonctions de détection de la note et de la gamme, des outils de modélisation de microphones et de voix, des harmoniseurs et d'autres effets vocaux disponibles sous licence perpétuelle ou par abonnement. Les modules d'extension Auto-Tune sont compatibles avec toutes les principales stations audionumériques et interfaces audio. Pour en savoir plus, consultez www.autotune.com.

