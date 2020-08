Médunik Canada élargit sa gamme de produits pour le traitement des maladies orphelines grâce à une autorisation de commercialisation pour Ruzurgi®





BLAINVILLE, QC, le 18 août 2020 /CNW/ - Médunik Canada, une société pharmaceutique qui se consacre à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des Canadiens atteints de maladies rares, est extrêmement heureuse d'annoncer que sa gamme de produits pour le traitement des maladies orphelines vient tout juste de s'élargir grâce à l'ajout récent d'un nouveau médicament. Santé Canada a émis un Avis de conformité (AC) pour Ruzurgi® (amifampridine), un médicament indiqué pour le traitement du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (SMLE) chez les patients âgés de 6 ans et plus.



Ruzurgi® est un inhibiteur des canaux potassiques oral conçu pour prolonger les signaux libérés par les nerfs afin d'accroître la stimulation des muscles. Mis au point par Jacobus Pharmaceutical Co., le médicament a reçu une autorisation de commercialisation de la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis en mai 2019 pour le traitement du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (SMLE) chez les patients âgés de 6 à moins de 17 ans et est depuis commercialisé sous le nom Ruzurgi® (aussi appelé 3,4-DAP). Dans le but d'offrir son médicament aux patients canadiens, Jacobus a conclu un partenariat stratégique avec Médunik Canada, laquelle a soumis une demande de commercialisation pour Ruzurgi® à Santé Canada en décembre 2019.

«?Puisque de nombreux patients reçoivent déjà le traitement dans le cadre du Programme d'accès spécial (PAS), Médunik Canada a mis des mesures en place pour assurer une transition en douceur vers un Programme de soutien aux patients (PSP) dédié dans le but d'éviter toute interruption du traitement,?» a affirmé Dany Hallé, vice-président, Affaires commerciales de Médunik Canada.

«?Nous sommes fiers d'avoir conclu une entente de distribution exclusive permettant aux patients canadiens de bénéficier de ce médicament qui change leurs vies?», a déclaré Éric Gervais, vice-président exécutif de Médunik Canada. «?Nous poursuivons ainsi la mission de Médunik Canada en ajoutant un troisième produit à notre gamme de produits thérapeutiques pour les maladies orphelines.?»

À PROPOS DU SYNDROME MYASTHÉNIQUE DE LAMBERT-EATON (SMLE)

Le SMLE, un syndrome neuromusculaire débilitant, est un trouble auto-immun rare caractérisé par l'attaque de la jonction neuromusculaire par le système immunitaire, ce qui affecte la capacité des cellules nerveuses à transmettre des signaux aux cellules musculaires. Le SMLE touche généralement les extrémités, provoquant une faiblesse musculaire, en particulier dans les jambes et les hanches, qui peut ultimement causer des difficultés à marcher. Une faiblesse touchant les muscles des yeux ainsi que ceux impliqués dans la parole, la déglutition et la mastication peut également survenir. Le SMLE peut être associé aux patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules, chez qui son apparition précède ou coïncide avec le diagnostic de cancer. Bien que la prévalence du SMLE chez les enfants soit inconnue, on estime que la maladie touche entre 3 et 4 personnes par million à travers le monde et qu'elle peut survenir à tout âge.



À PROPOS DE MéDUNIK CANADA

La vision de Médunik Canada est d'améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens atteints de maladies rares. La mission de l'entreprise fondée en décembre 2009 est de donner aux Canadiens accès à des médicaments orphelins en s'associant à des entreprises internationales désirant offrir leurs produits aux patients canadiens. Pour en savoir plus, visitez www.medunikcanada.com.

À PROPOS DE JACOBUS PHARMACEUTICAL Co.

Jacobus Pharmaceutical Co. est une entreprise pharmaceutique familiale située à Princeton, au New Jersey, aux États-Unis. Depuis sa fondation en 1977, la mission de Jacobus a été d'améliorer la vie des patients en offrant des traitements abordables répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Jacobus soutient la communauté mondiale atteinte de SMLE depuis plus de 20 ans en offrant Ruzurgi® par l'entremise de programmes d'usage compassionnels. Pendant cette période, l'entreprise a investi des ressources considérables pour s'assurer que les patients atteints de SMLE aient accès à Ruzurgi® pour traiter cette maladie très rare. En mai 2019, Ruzurgi® a reçu une approbation réglementaire aux États-Unis pour le traitement du SMLE chez les patients âgés de 6 à moins de 17 ans. Jacobus s'est engagée à aider le plus de patients atteints de SMLE que possible.

