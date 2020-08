DISH sélectionne MATRIXX Software pour la tarification et la monétisation dynamiques de son réseau 5G





DISH (NASDAQ : DISH) a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné MATRIXX Software, un leader mondial en solutions de monétisation 5G, comme système nuagique de tarification convergé (Converged Charging System [CCS]) pour son réseau 5G autonome.

DISH est en train de construire le premier réseau 5G compatible Open RAN, du pays. Au fur et à mesure que la société déploiera des opérations commerciales, la tarification convergée jouera un rôle crucial dans la façon dont elle groupera et monétisera les nouveaux services.

« La solution de MATRIXX permettra de libérer la valeur intrinsèque de notre réseau 5G en évoluant à la demande et en assurant une tarification dynamique pour les tranches de réseau et d'autres services », a déclaré Atilla Tinic, directeur des technologies de l'information, chez DISH. « Nous sommes fiers d'avoir un partenaire ayant la capacité éprouvée de fournir une solution CCS moderne pour la 5G, qui nous fournira l'agilité commerciale et opérationnelle nécessaires pour itérer constamment nos offres et développer notre activité sans fil. »

L'architecture « API first » de MATRIXX a démontré sa capacité de déploiement à la fois rapide et rentable. Combinée avec la stratégie basée IA de DISH, elle déterminera la disponibilité et l'utilisation du réseau, et changera les prix de manière dynamique tout au long de la journée. Le pipeline d'intégration continue/déploiement continu (IC/DC) en nuage, de MATRIXX automatise alors les mises à jour sur les prix. La fonctionnalité du logiciel assure une interopérabilité transparente avec les fonctions réseau de DISH, ce qui lui permet de fonctionner dans un écosystème multifournisseur.

« DISH est en passe de changer pour le mieux le paysage des télécommunications aux États-Unis, et nous sommes ravis de nous joindre à eux dans leur parcours. Grâce à sa plateforme unique, MATRIXX fournira à DISH un puissant avantage concurrentiel à la fois au niveau des offres qu'ils mettront sur le marché et de l'expérience supérieure qu'ils fourniront à leurs clients », s'est réjoui Glo Gordon, PDG de MATRIXX Software. « Notre mission est de fournir la plateforme de tarification 5G, de premier choix, du secteur, qui donne aux fournisseurs de services l'agilité opérationnelle permettant d'automatiser et de mettre leurs offres à très grande échelle, à la vitesse du Web. »

À propos de DISH

DISH Network Corporation est une société de connectivité. Depuis 1980, elle est une force perturbatrice, stimulant l'innovation et la valeur pour les consommateurs. Par le biais de ses filiales, la société fournit des divertissements télévisés et une technologie primée à des millions de clients, grâce à son service satellite DISH TV et son service de streaming SLING TV. En 2020, la société est devenue un opérateur de téléphonie sans fil à l'échelle nationale aux États-Unis grâce à l'acquisition de Boost Mobile. DISH continue d'innover dans le domaine du sans-fil, construisant le premier réseau à large bande 5G, virtualisé et autonome, du pays. DISH Network Corporation (NASDAQ : DISH) est une société figurant au classement Fortune 250.

À propos de MATRIXX Software

MATRIXX Software est le leader mondial de la monétisation 5G pour l'industrie des communications. Au service de bon nombre des plus grands groupes d'opérateurs, opérateurs régionaux et fournisseurs de services numériques émergents, au monde, MATRIXX fournit une solution de commerce numérique en nuage, qui assure une agilité commerciale et opérationnelle inégalée. En unifiant les technologies de l'information et les réseaux, MATRIXX fournit un système de tarification convergé (CCS) de qualité réseau, permettant une évolutivité efficace et à très grande échelle, de l'infrastructure, pour prendre en charge les services aux consommateurs, les marchés de gros et professionnels. À travers son engagement indéfectible envers l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, MATRIXX permet aux entreprises de mobiliser leurs actifs réseau et leur agilité métier, en vue d'assurer leur réussite à l'échelle du Web.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 août 2020 à 08:30 et diffusé par :