Assurance Economical offrira des solutions d'assurance à Uber





Assurance Economical offrira une tranquillité d'esprit aux conducteurs du réseau Uber et à leurs clients dans quatre provinces canadiennes, dès le 1er septembre 2020

WATERLOO, ON, le 18 août 2020 /CNW/ - Assurance Economical a annoncé aujourd'hui une nouvelle relation d'affaires importante avec Uber au Canada visant à offrir une couverture d'assurance pour tous les déplacements d'Uber Rides et d'Uber Eats en Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Le lancement de ce partenariat est prévu le 1er septembre 2020.

«?Chez Economical, nous pensons qu'il est important de trouver des solutions novatrices qui évoluent en même temps que les attentes de nos clients, tout comme le fait Uber pour ses clients à l'échelle mondiale dans l'industrie du transport depuis sa création?», affirme Rowan Saunders, Président et chef de la direction chez Assurance Economical. «?Notre initiative avec Uber s'inscrit dans le virage numérique pris par Economical depuis quelques années. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont nous combinons notre expertise en matière d'assurance à la technologie afin de permettre une meilleure expérience client. Nous sommes fiers qu'Uber ait choisi Economical comme assureur de covoiturage au Canada à l'avenir.?»

«?Uber est à la tête de l'industrie de covoiturage et s'assure que chaque déplacement est couvert. Comme notre entreprise a grandi, nous reconnaissons l'importance d'avoir de bons partenaires, comme Assurance Economical. Nous sommes heureux de nous associer à Assurance Economical au Canada pour offrir leur excellent service et une protection fiable aux passagers, conducteurs et consommateurs utilisant l'application Uber?», ajoute Gus Fuldner, Vice-président, Sécurité et assurances, Uber.

Cette annonce fait suite aux solutions novatrices pour clients et courtiers qu'Assurance Economical a élaborées dans le cadre des progrès concernant son projet de transformation d'une société mutuelle à une société par actions. Le lancement de Sonnet en 2016 a donné lieu à la première expérience d'assurance habitation et auto entièrement en ligne au pays. Récemment, Economical a lancé Vyne, qui utilise une technologie avancée pour offrir un service plus rapide, des processus améliorés ainsi qu'une tarification et des produits sophistiqués aux courtiers et à leurs clients.

«?Nos produits sophistiqués, nos excellentes compétences en matière de souscription et notre équipe dévouée nous permettent d'offrir une couverture à une entreprise aussi importante et prospère qu'Uber?», note Fabian Richenberger, Vice-président directeur, Assurance des entreprises chez Assurance Economical. «?Nous savons que dans l'avenir, les Canadiens changeront la façon dont ils commandent leurs repas, utilisent leurs véhicules et se déplacent, et nous sommes déterminés à être présents pour les protéger.?»

La couverture d'assurance pour les conducteurs de la plateforme Uber continuera sans interruption. Economical partagera d'autres renseignements sur l'initiative au cours des prochaines semaines.

Aon a facilité l'initiative à titre de courtier d'assurance.

À propos d'Assurance Economical

Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance («?Economical?» ou «?Assurance Economical?», incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,6 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et 6,2 milliards de dollars d'actifs au 30 juin 2020. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients.

À propos d'Uber

La mission d'Uber est de créer des possibilités par le mouvement. Nous avons commencé en 2010 pour résoudre un simple problème : comment commander une course en touchant simplement un bouton? Plus de 15 milliards de déplacements plus tard, nous créons des services qui rapprochent les Canadiens d'où ils veulent être. En changeant la façon dont les gens, la nourriture et les choses se déplacent dans les villes, la plateforme d'Uber ouvre la porte à un monde de nouvelles possibilités.

SOURCE Assurance Economical

Communiqué envoyé le 18 août 2020 à 08:00 et diffusé par :