Le Programme de récompense AIR MILES accueille Spotify et plusieurs autres marques dans son portefeuille de récompenses, renforçant l'expérience du Programme pour tous les adhérents





Le service de diffusion en continu a été ajouté à la liste de récompenses alléchantes, soutenant l'essor du Programme de fidélité le plus reconnu au Canada.

TORONTO, le 18 août 2020 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILES annonce l'ajout de plusieurs nouvelles marques de premier plan à son portefeuille de récompenses, y compris Spotify, offrant aux adhérents encore plus de façons d'utiliser des milles sur les marques qu'ils aiment. Ces nouvelles offres de récompenses intéressantes incluent des marques mondiales issues des industries de la musique, du divertissement et des jeux, améliorant l'expérience du Programme pour près de 11 millions d'adhérents AIR MILES actifs et rendant le Programme plus gratifiant que jamais.

AIR MILES est engagé à développer le Programme et à offrir aux adhérents de nouvelles façons excitantes d'obtenir et d'utiliser des milles par le biais de marques que les Canadiens connaissent et aiment. Dans le contexte actuel où l'expérience des adhérents ainsi que leurs attentes en matière de récompenses ont changé, AIR MILES reconnaît l'importance d'attirer de nouvelles marques qui appuient son objectif de récompenser les Canadiens chaque jour de façon unique et accessible. Ces offres de récompenses alléchantes, ainsi que l'ajout de marques mondiales très convoitées sur airmilesshops.ca, en sont le reflet.

«?Nous sommes ravis d'accueillir plusieurs nouvelles marques mondiales dans notre impressionnant portefeuille de récompenses, soutenant ainsi l'amélioration continue de notre Programme tout en créant de nouveaux canaux pour que nous puissions offrir de la valeur à nos adhérents?» a déclaré Blair Cameron, président du Programme de récompense AIR MILES. «?L'ajout de marques de renom à notre portefeuille de récompenses offre aux adhérents des moyens opportuns, pratiques et pertinents d'obtenir et d'utiliser des milles, tout en maintenant notre objectif de récompenser les Canadiens chaque jour.?»

Grâce à ces nouvelles opportunités de récompenses, les adhérents ont désormais accès à Spotify, un service de musique numérique, qui donne à ses membres l'accès à des milliers de chansons et la possibilité de personnaliser leur expérience d'écoute. Ce service peut être obtenu avec les milles Argent, permettant aux adhérents de choisir des coupures de 10 $, ce qui leur donne une flexibilité dans la façon dont ils les utilisent.

En plus de Spotify, AIR MILES a également élargi son portefeuille de récompenses en permettant aux adhérents d'utiliser les milles Rêves pour quatre abonnements de jeux numériques de 12 mois différents. Il s'agit notamment de la Nintendo Switch Online, un abonnement familial de 12 mois; Xbox Live Gold, un réseau qui vous permet de jouer en ligne avec vos amis; PlayStation NOW, un abonnement de jeu basé sur le nuage, et PlayStation Plus, un service d'abonnement qui propose des offres et des remises exclusives.

AIR MILES poursuit également sa croissance grâce à son portail d'achat en ligne, airmilesshops.ca, avec l'ajout de grandes marques telles que Simons, Estée Lauder, Samsung et Columbia, entre autres. Cette expansion de la plateforme de commerce électronique AIR MILES donne désormais aux adhérents l'accès à plus de 200 détaillants en ligne.

Ces nouvelles marques s'ajoutent à une liste déjà impressionnante de grands noms tels qu'Amazon, Sephora et Adidas, offrant aux adhérents plus de façons d'obtenir des milles lors de leurs achats en ligne, qu'ils se procurent les dernières technologies, des vêtements d'extérieur, des produits de beauté et de soins personnels ou des appareils électroménagers. Pour la liste complète des détaillants en ligne, visitez www.airmilesshops.ca.

Et ce n'est pas tout! Cette année, plus de 35 nouveaux partenaires ont rejoint le Programme par le biais d'Incitatifs AIR MILES, qui aident les petites et moyennes entreprises à récompenser leurs clients avec des milles AIR MILES. Ces nouveaux partenaires sont issus des secteurs des services à domicile, de l'automobile, de l'immobilier et plus encore, offrant aux adhérents des moyens supplémentaires d'obtenir des milles d'un point de vue local.

Pour une liste de tous les partenaires, veuillez visiter https://www.airmiles.ca/fr/offres/partenaires.html.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 11 millions de comptes d'adhérent actifs, soit environ deux tiers des ménages canadiens, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au pays. Les adhérents AIR MILES peuvent obtenir des milles auprès de plus de 300 marques canadiennes, internationales et en ligne de premier plan, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le Canada. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour utiliser des milles Argent AIR MILES instantanément, en ligne ou en magasin, chez les partenaires participants.

Pour plus d'informations, visitez : www.airmiles.ca.

