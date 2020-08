Gestion de Placements TD lance trois nouveaux FNB pour aider les investisseurs à diversifier leur portefeuille en toute simplicité





Les Portefeuilles FNB En un clic TD offrent aux investisseurs un moyen simple et peu coûteux d'investir et de tirer profit de l'expertise en gestion de portefeuille et en recherche de Gestion de Placements TD

TORONTO, le 18 août 2020 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui l'ajout de trois nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) à sa gamme de solutions en pleine expansion. Les Portefeuilles FNB En un clic TD investissent principalement dans une combinaison stratégique de FNB TD indiciels généraux et de FNB TD à gestion active. Ils sont aussi soutenus par les solides antécédents et l'expertise de l'équipe de répartition des actifs de GPTD.

« À GPTD, nous cherchons continuellement des façons de simplifier et de faciliter les placements pour les Canadiens, a mentionné Michael Craig, directeur général et chef, Répartition des actifs et Produits dérivés à GPTD. Nos nouveaux Portefeuilles FNB En un clic TD sont un moyen pratique de diversifier votre portefeuille, même si vous n'avez qu'une petite somme à investir, a ajouté M. Craig. Qu'ils cherchent de la croissance, des revenus, ou les deux, ces solutions novatrices peuvent aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs de placement à moyen et long terme. »

Les Portefeuilles FNB En un clic TD ci-dessous commencent à être négociés à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Portefeuille FNB En un clic TD - conservateur (symbole : TOCC)

Ce FNB vise à produire un revenu modeste et à préserver le capital, et offre un certain potentiel de croissance du capital. La composition cible de l'actif est de 70 % de titres à revenu fixe et de 30 % d'actions.

Portefeuille FNB En un clic TD - modéré (symbole : TOCM)

Ce FNB vise à générer une croissance du capital à long terme tout en offrant la possibilité de toucher un certain revenu. La composition cible de l'actif est de 60 % d'actions et de 40 % de titres à revenu fixe.

Portefeuille FNB En un clic TD - audacieux (symbole : TOCA)

Ce FNB vise à générer une croissance du capital à long terme tout en offrant la possibilité de toucher un revenu modeste. Pour atteindre cet objectif, la composition cible de l'actif est généralement de 90 % d'actions et de 10 % de titres à revenu fixe.

Pour obtenir plus de renseignements sur les Portefeuilles FNB En un clic TD, ou pour consulter le prospectus ou l'aperçu du FNB, rendez-vous sur le site www.tdassetmanagement.com/francais/.

Les placements dans des FNB peuvent être assortis de frais de courtage, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les Portefeuilles FNB En un clic TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos de GPTD

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 juin 2020, les entités de gestion de placements à la TD géraient collectivement un actif de 359 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (« Epoch »). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

