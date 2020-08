Groupe Portmeirion : Acquisition de la participation restante de 50 % dans Portmeirion Canada





LONDRES, le 18 août 2020 /CNW/ -- Le Groupe Portmeirion est heureux d'annoncer qu'il a acquis la participation de 50 % de Royal Selangor Canada dans Portmeirion Canada Inc., ce qui fait de Portmeirion Canada une filiale à part entière de la célèbre société britannique d'articles ménagers et met fin au partenariat fructueux de 33 ans entre le groupe et Royal Selangor Inc.

Le groupe a récemment réalisé une collecte de fonds auprès d'investisseurs existants et nouveaux. Elle visait à financer un certain nombre d'initiatives stratégiques, notamment l'établissement d'une présence importante au Canada. Cette opération constitue donc la première étape de la mise en oeuvre de cette stratégie.

Royal Selangor Inc. restera la société de distribution canadienne et américaine des produits Royal Selangor Pewter. Pour sa part, Portmeirion Canada continuera à fonctionner à partir de ses bureaux et entrepôts actuels et conservera la main-d'oeuvre combinée.

Le groupe a par ailleurs annoncé le départ de Robert Burke de son poste de président de Portmeirion Canada, après avoir servi l'entreprise pendant 33 ans depuis ses débuts. Il restera membre du conseil d'administration de Portmeirion Canada en qualité d'administrateur externe. Parallèlement, CY Wong se retire de son poste de vice-président senior, mais continuera d'assumer un rôle de cadre supérieur, sous la responsabilité de Bill Robedee, nouvellement nommé président du groupe Portmeirion pour l'Amérique du Nord.

Robert Burke, le président sortant de Portmeirion Canada, a déclaré :

« Ça a été immense honneur de servir le groupe et nos partenaires canadiens de la vente au détail pendant 33 ans et je suis ravi de laisser en place une équipe de direction formidable. Je me réjouis de continuer à siéger au conseil d'administration de Portmeirion Canada.

Bill Robedee, président pour l'Amérique du Nord, a commenté :

« Cet investissement représente l'engagement de longue date du Groupe Portmeirion envers le marché canadien et ses clients canadiens. Nous sommes bien placés pour mettre en oeuvre une stratégie de croissance à long terme au Canada, où nous percevons un potentiel important, et je me réjouis à l'idée de m'associer à CY pour concrétiser cette croissance. »

A propos du Groupe Portmeirion

Portmeirion Group PLC est une entreprise britannique basée à Stoke-on-Trent et un leader du marché des articles de table, des ustensiles de cuisine, des articles cadeaux et des accessoires de table de haute qualité à la conception innovante. Le Groupe Portmeirion englobe six grandes marques mondiales : Portmeirion, Spode, Royal Worcester, Pimpernel, Wax Lyrical et Nambé.

Portmeirion Group, London Road, Stoke-on-Trent ST4 7QQ

www.portmeiriongroup.com

Media Contact :

Hudson Sandler

+44(0)20 7796 4133

portmeirion@hudsonsandler.com

SOURCE Portmeirion Group

Communiqué envoyé le 18 août 2020 à 07:00 et diffusé par :