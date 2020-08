/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce importante concernant la préparation du système de santé québécois pour faire face à une éventuelle deuxième vague de la COVID-19/





QUÉBEC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, procéderont à une annonce importante concernant la préparation du système de santé québécois pour faire face à une éventuelle deuxième vague de la COVID-19.

Pour l'occasion, les ministres seront accompagnés du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, pour répondre aux questions des représentants des médias.

Consignes pour participer à l'événement

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à l'adresse : medias@msss.gouv.qc.ca. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

De plus, veuillez prendre note qu'un seul représentant par média sera admis sur place et que le nombre maximal d'invités est établi à 20 personnes.

Deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées (camera pool) ainsi que deux photographes. Les représentants des médias devront apporter leur carte de presse.

Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook du premier ministre François Legault.

DATE : Le mardi 18 août 2020



HEURE : 11 h 00



ENDROIT : Salle 200B

Centre des congrès de Québec

1000, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 2B5

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez : Québec.ca/masque.

