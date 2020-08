Étude des crédits budgétaires - L'improvisation de Jean-François Roberge continue en éducation : les parents, les élèves et les enseignants demandent à être rassurés





QUÉBEC, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - Questionné pendant l'étude des crédits budgétaires sur les dépenses et les investissements de son ministère, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge n'a pas su se faire rassurant et plusieurs de nos questionnements demeurent toujours sans réponses, preuve qu'il y a toujours de l'improvisation de la part du ministre, et ce, à quelques jours de la rentrée scolaire.

La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Éducation, Marwah Rizqy a rappelé l'importance de ne pas manquer d'ambition pour notre réseau éducatif et à propos, elle a fait plusieurs propositions aujourd'hui, notamment, l'ajout d'heures supplémentaires pour le support aux élèves, les masques gratuits pour tous les élèves et le déploiement de cliniques de dépistages mobiles pour les écoles.

De plus, elle a demandé au ministre de reconnaître que l'école « Skytag » était illégale, chose qu'il a refusé de faire puisque l'école n'était toujours pas commencée...

Elle n'a pas manqué de souligner les nouvelles initiatives du ministre annoncées ce matin, en rappellant toutefois que 20M$ d'investissements pour plus d'un million d'enfants, c'est à peine 20$ par enfant.

«C'est peu, mais ça aurait dû être mieux avec un plan plus ambitieux et un ministre qui fait preuve de leadership. Le rôle du gouvernement, c'est de rassurer les gens et la réalité en est tout autre avec le ministre Roberge puisque les parents, les élèves et les enseignants se posent encore beaucoup de questions à quelques jours de la rentrée scolaire. J'ai fait des propositions au ministre de l'Éducation, et ce, de façon extrêmement constructive. Je l'invite à réviser certaines décisions pour notre souci commun de la réussite éducative parce que les élèves méritent mieux.»

Mme Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation

Annonces Ontario Québec Ressources supplémentaires 80M$ 20M$ École à distance 18M$ 1,3M$ Masques et matériel de protection 60M$ 0$ Désinfectants 20M$ 0$ Formation santé et sécurité 10M$ 0$ Transport (masques, matériel de protection et désinfectants) 40M$ 0$ Augmentation de la capacité de tester 23.7M$ 0$ Équipe santé dédiée (500 infirmières et hygiénistes) 50M$ 0$ Ajout ressources santé mentale 10M$ 0$ Support additionnel pour EHDAA 10M$ 0$ Amélioration de la ventilation 50M$ 0$

