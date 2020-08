/R E P R I S E -- Lieu mis-à-jour : Annonce en matière d'infrastructure à Glace Bay/





GLACE BAY, NS, le 17 août 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures vertes en présence de Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, de l'honorable Geoff MacLellan, ministre de l'Entreprise et député provincial de Glace Bay, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement, et de Cecil P. Clarke, maire de la municipalité régionale de Cape Breton.

Date : Mardi 18 août 2020



Heure : 11 h HAA



Lieu : Lobby du Théâtre Savoy

116, rue Commercial

Glace Bay (Nouvelle-Écosse)





Pour s'inscrire, veuillez communiquer avec Gary Andrea à gary.andrea@novascotia.ca. Les participants devront porter un couvre-visage et fournir leur nom et numéro de téléphone pour une éventuelle recherche de contacts.

Les protocoles de la santé publique s'appliquent : veuillez rester à la maison si vous ressentez l'un des symptômes décrits ici : https://novascotia.ca/coronavirus/when-to-seek-help/fr/ , lavez vous les mains souvent et respectez les consignes d'hygiène en plus de pratiquer la distanciation physique.

