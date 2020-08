Brussels Airport Company a choisi Ecolog pour mener des tests de dépistage du COVID-19 à l'aéroport de Bruxelles





Ecolog mène des tests de dépistage du COVID-19 à l'aéroport de Bruxelles pour les voyageurs qui rentrent en Belgique ainsi que pour les personnes au départ depuis l'aéroport

Le contrat prévoit la mise en place d'une installation de tests ainsi que d'un laboratoire mobile, permettant des analyses des tests sur place avec un retour rapide

Ecolog Deutschland, qui fait partie du groupe Ecolog International, un fournisseur mondial de premier plan en matière de services intégrés, de réponse rapide et d'infrastructure mobile, de technologie, de solutions environnementales, de dépistage et diagnostic et de logistique, a été chargé par Brussels Airport Company de mener des tests de dépistage du COVID-19 à l'aéroport de Bruxelles.

Alors que le nombre de cas de COVID-19 continue d'augmenter à travers les pays européens, le gouvernement belge a annoncé la décision de doubler les capacités de lutte contre le COVID-19 dans le cadre d'une plateforme de test national visant à mener des tests à grande échelle tout au long de l'automne. Afin de donner aux voyageurs la possibilité d'effectuer un test de dépistage du COVID-19 et de contribuer à la sécurité publique et au confort des clients, Brussels Airport Company a choisi Ecolog en collaboration avec Van Poucke Eurofins pour mettre en place une installation d'essai ainsi qu'un laboratoire mobile, permettant des analyses des tests sur place avec un retour rapide.

Le projet de test de dépistage à grande échelle du COVID-19 d'Ecolog au Luxembourg, et sa solution de dépistage et de diagnostic rapide établie dans divers aéroports d'Europe, visent à contribuer à la sécurité publique et à fournir une certaine « tranquillité d'esprit » aux individus. S'exprimant sur cette opération, Ali Vezvaei, Groupe CEO d'Ecolog International, a déclaré : « chez Ecolog, nous sommes convaincus que la facilité d'accès et la disponibilité des tests constituent certains des moyens les plus efficaces pour lutter contre la pandémie. Nous sommes ravis de soutenir Brussels Airport Company dans l'amélioration de la sécurité des voyageurs. »

Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company, a ajouté : « la santé publique est une priorité absolue pour l'aéroport de Bruxelles depuis le début de la crise du coronavirus. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'aller plus loin et de permettre des tests de dépistage du COVID-19 à l'aéroport lui-même dans un nouveau laboratoire mobile. Par exemple, toute personne rentrant d'une zone rouge peut se faire tester immédiatement à son arrivée à l'aéroport de Bruxelles. Les passagers sur le départ peuvent également s'y faire dépister, au moyen d'un test rapide, les résultats étant disponibles dans les 3 heures. »

