'Thru' permet aux clients d'hôtels de s'enregistrer à l'aide de leur propre téléphone portable





- La première solution au monde d'enregistrement dans le cloud, sans contact et de bout en bout, par DigiValet

NEW DELHI, le 18 août 2020 /PRNewswire/ -- DigiValet, société à l'origine de la technologie innovante en contact avec la clientèle dans les hôtels de luxe, lance Thru, une solution de bout en bout et basée dans le cloud permettant aux clients d'hôtels de réaliser l'intégralité de leur processus d'enregistrement sans effort depuis leur propre appareil personnel, sans avoir à télécharger d'application ou de logiciel. En facilitant les enregistrements à distance, depuis n'importe où dans le monde, Thru élimine tous les points de contact conventionnels auxquels les clients et le personnel des hôtels seraient autrement exposés. Thru est incroyablement facile à utiliser.

Avec Thru, il n'y aura plus de longues files d'attente à la réception des hôtels, ni d'échange physique de cartes d'identité, de formulaires et de cartes de crédit, permettant une expérience fluide et sûre en seulement quatre étapes.

48 heures avant l'enregistrement prévu d'un client, Thru lui envoie un SMS l'invitant à utiliser le service. Après avoir cliqué sur le lien, le client est invité à scanner sa carte d'identité, que Thru utilise pour remplir automatiquement les champs de la fiche d'enregistrement. Le client peut alors consulter tous les détails, signer numériquement et même payer le montant de la pré-autorisation en toute sécurité via sa méthode de paiement préférée. Un code de confirmation confirme l'achèvement du processus. À son arrivée, le client n'aura plus qu'à montrer ce code, prendre ses clés désinfectées et se rendre dans sa chambre.

Thru aide non seulement les clients, mais aussi les hôtels, en améliorant leur efficacité opérationnelle, en réduisant les coûts de main-d'oeuvre et en évitant aux halls et réceptions d'être bondés aux heures de pointe des enregistrements et départs. Grâce à l'assistance multilingue de Thru, la langue n'est plus un obstacle pour le voyageur moderne.

Annonçant ce lancement, Rahul Salgia, fondateur et CEO de DigiValet, a déclaré : « Thru est conçue pour permettre une adoption rapide et une mise en oeuvre transparente. Elle peut être mise en oeuvre dans n'importe quel hôtel en seulement 1 jour via un processus d'inscription entièrement en ligne. Les hôtels n'ont pas besoin d'acheter du matériel ou des logiciels supplémentaires. De plus, Thru est fournie sans aucun frais d'adoption ni aucun investissement exorbitant. En fait, grâce au modèle par enregistrement de Thru, le service s'autofinance. »

Thru tire parti de l'expertise de DigiValet en matière d'offre de solutions hôtelières de haute qualité pour doter le marché hôtelier dans son ensemble de technologies réputées qui ont déjà servi certains des noms les plus prestigieux à travers le monde par le passé.

À propos de la société :

Fondée en 2009, DigiValet a révolutionné l'expérience en chambre des clients d'hôtel pour toujours. Aujourd'hui, DigiValet est la société de conception d'expériences client numéro un dans le monde, étant réputée pour sa connaissance intuitive en matière d'interaction avec la clientèle. Des hôtels internationaux emblématiques, tels qu'Armani à Dubaï et Milan, Raffles à Singapour, Bvlgari à Paris, Amanpuri à Phuket, Aventura à Orlando aux États-Unis et W Hotel à Londres, ont reconnu à l'unanimité que DigiValet était devenue une référence en matière d'expérience, en tant que pionnière digne de confiance innovant dans le domaine de la technologie hôtelière. DigiValet possède un portefeuille diversifié et propose des solutions pour l'industrie hôtelière, les hôpitaux, les logements pour personnes âgées et les résidences équipées. Avec son bureau principal en Inde, DigiValet est présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour, aux ÉAU et en Australie.

