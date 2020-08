La Slovénie est le pays avec la plus forte hausse d'enregistrements, indique EURid dans son rapport du deuxième trimestre 2020





EURid a publié aujourd'hui son rapport du deuxième trimestre 2020, partageant ses statistiques et développements trimestriels. Parmi les principaux résultats, citons :

163 277 nouveaux de noms de domaine enregistrés ;

La Slovénie est en tête de liste des pays affichant une hausse des enregistrements de +4,8 % ;

Le taux de renouvellement moyen était de 83,9 %.

Le nombre total d'enregistrements a diminué, passant de 3 623 050 à la fin du premier trimestre 2020 à 3 606 143 à la fin du deuxième trimestre 2020. Cela peut être attribué à un taux plus élevé de suppressions parmi les enregistrements basés au Royaume-Uni suite à l'annonce du Brexit.

Les principaux développements au cours du trimestre sont les suivants :

Lancement du 7e concours annuel des " Web Awards .eu " ;

Partenariat avec le centre de coordination du TLD .RU/.?? pour le rapport mondial annuel EURid UNESCO sur les IDNs ;

Renforcement de notre collaboration avec l'OMPI et la Fondation pour le commerce électronique au profit des PME et des boutiques en ligne .eu ;

Mise à jour concernant les noms de domaine .eu enregistrés pour les personnes et les entreprises résidant au Royaume-Uni et à Gibraltar suite au Brexit : l'accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'UE prévoit une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020. A partir du 1er janvier 2021, 00:00:00 CET, EURid n'autorisera plus l'enregistrement de nouveaux noms de domaine par les titulaires britanniques.

Soutien au projet "L'eau, c'est la vie" à Madagascar pour compenser nos émissions de CO2 de 2019.

Pour en savoir plus, consultez le rapport d'EURid pour le deuxième trimestre 2020 ici.

À propos d'EURid

EURid est l'organisation à but non lucratif qui exploite les domaines de premier niveau .eu, .?? et .??, à la suite d'un appel d'offres et d'une nomination par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités. Dans le cadre de son engagement continu envers la sécurité des données, EURid est certifié pour la norme de sécurité ISO27001 depuis 2013. EURid est également enregistré par le système européen de management environnemental et d'audit (EMAS), qui est une expression de son engagement environnemental. EURid a son siège à Diegem (Belgique) et des bureaux régionaux à Pise (Italie), Prague (République tchèque) et Stockholm (Suède). Pour plus d'informations : www.eurid.eu.

Communiqué envoyé le 18 août 2020 à 05:35 et diffusé par :