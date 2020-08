Allianz Benelux et Monument Re annoncent une transaction sur un portefeuille en run-off





Allianz Benelux (Belgique) et Monument Re ont convenu aujourd'hui de transférer à Monument Assurance Belgium SA (MAB) un portefeuille fermé d'assurances Vie individuelle classique ainsi que 4.500 crédits hypothécaires. Les opérations de gestion y afférents seront transférées dans les 18 mois qui suivent les approbations des autorités de contrôle. Cette transaction concerne un portefeuille de 95.000 polices et leurs provisions techniques de 1,4 milliards d'euros sous Solvabilité II. Allianz a cessé de souscrire de nouvelles polices pour ce portefeuille au début des années 2000. Les contrats Vie classique Assubel qui ont été souscrits avant 1988 ne sont pas concernés.

La priorité d'Allianz et de MAB est de minimiser l'impact de ce transfert tant pour les clients que pour les courtiers. Par conséquent, Allianz Benelux s'engage à continuer à fournir des services de haute qualité aux clients pendant 18 mois et à assurer un transfert harmonieux du portefeuille

En vertu de cet accord, tous les actifs et passifs liés au portefeuille concerné seront transférés à Monument Assurance Belgium SA, avec protection des droits des assurés. MAB est spécialisée avec succès dans l'acquisition et la gestion de portefeuilles d'assurances Vie classique en Europe, principalement ceux en run-off. Grâce à son expertise, à son spécialisation et à sa taille croissante, MAB est en mesure de générer des avantages durables pour les assurés.

Cette vente s'inscrit dans la stratégie d'Allianz en Belgique d'orienter activement son portefeuille d'assurances vers des produits d'assurances Vie actuels qui présentent une valeur ajoutée attrayante pour les clients d'Allianz. La part de marché Vie détenue par Allianz en Belgique (+/- 6%) ne sera pas impactée par cette opération. Allianz reste déterminée à rester un acteur du marché belge en se concentrant sur ses produits de la Branche 23 et des produits hybrides. Les employés d'Allianz ne seront pas impactés par cette transaction.

Pour Monument Re, la transaction marque une étape importante dans la réalisation de sa stratégie de consolidation des portefeuilles Vie en run-off sur le marché belge. Après les acquisitions respectives d'ABN AMRO Life Capital Belgium, du portefeuille First A d'Ethias, d'Alpha Insurance, du portefeuille credit-life et récemment d'une partie de Curalia (portefeuille d'assurance Vie du 2ème pilier), la transaction actuelle avec Allianz permet une augmentation substantielle de sa taille et confirme la position de MAB en tant que leader dans le domaine de la consolidation de portefeuilles Vie en run-off sur le marché belge.

Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités de contrôle.

Kathleen Van den Eynde, CEO Belgium:

"Avec cette vente, Allianz crée un effet de levier pour son développement. Cela simplifiera nos activités opérationnelles et renforcera davantage notre position financière déjà solide. Grâce à ses solides antécédents en matière d'acquisition et d'intégration de polices et des assurés, nous pensons que MAB est le candidat idéal pour reprendre ce portefeuille. Allianz reste pleinement engagé en Belgique et cette transaction est conforme à nos priorités: servir les clients avec nos principales solutions innovantes en Branche 23 et de protection.

Nous nous concentrerons sur la poursuite de notre croissance en Vie, Santé, Assurances de Groupe, et sur la poursuite du développement de notre offre Non-Vie. Nous sommes impatients de réaliser nos ambitions avec nos courtiers".

Manfred Maske, CEO de Monument Re Group:

"Nous sommes heureux d'annoncer cette transaction, sous réserve de l'approbation des autorités de contrôle. Nous nous réjouissons d'accueillir les assurés chez Monument et nous en profitons pour les assurer de notre engagement à maintenir un service de haute qualité ainsi que la sécurité dont ils bénéficient auprès d'Allianz. Nous considérons la Belgique comme un marché-clé Monument Re et nous sommes très heureux d'avoir maintenant l'occasion de faire un pas important dans la réalisation de nos ambitions. Après les acquisitions précédentes de quatre autres portefeuilles belges, cette transaction avec Allianz nous permet d'augmenter considérablement notre taille et de confirmer la position de Monument Assurance en tant que consolidateur de premier plan sur le marché belge."

À propos d'Allianz

Le groupe Allianz est l'un des principaux assureurs et gestionnaires d'actifs au monde, avec plus de cent millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays. Allianz offre une large gamme de services d'assurance aux particuliers et aux entreprises, allant de l'assurance des biens, de la vie et de la santé aux services d'assistance, en passant par l'assurance crédit et des assurances entreprises internationales.

Allianz est l'un des plus grands investisseurs au monde et gère environ 766 milliards d'euros pour ses relations d'assurance. En outre, nos gestionnaires d'actifs, PIMCO et Allianz Global Investors, gèrent 1 700 milliards d'euros d'actifs de tiers. Grâce à l'intégration systématique de critères environnementaux et sociaux dans nos processus commerciaux et nos décisions d'investissement, nous sommes le premier assureur de l'indice Dow Jones Sustainability Index. En 2019, avec 147 000 employés, notre groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 142 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation de 11,9 milliards d'euros.

Allianz Benelux gère actuellement 21 milliards d'euros de provisions techniques hors Luxembourg Life et environ 30 000 crédits hypothécaires. Outre l'assurance Vie, l'assurance Santé et l'assurance de groupe, Allianz occupe également une position importante sur le marché de l'assurance Dommages pour les particuliers et les entreprises en Belgique et offre un large éventail de solutions pour les clients particuliers et entreprises en étroite collaboration avec son réseau de courtiers.

À propos de Monument Re

Monument Re est une société de réassurance et holding d'assurance avec une présence aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et à Guernesey, ainsi que des filiales en Espagne, en Italie, en France et en Allemagne. Monument Re exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d'actifs. Grâce à sa stratégie, Monument Re entend, dans le cadre de son appétit pour le risque, assumer les risques liés aux actifs et exploiter efficacement ces entreprises ou portefeuilles.

Le groupe Monument Re fait l'objet d'une Surveillance de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes.

Monument Assurance Belgium fait partie du Monument Re Group et opère en tant que consolidateur de portefeuilles d'assurance-vie, fermés en Belgique, sous la supervision de la Banque Nationale de Belgique.

Monument Re a été conseillé par la Banque ING dans le cadre de cette transaction.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 août 2020 à 04:05 et diffusé par :