Torry Harris lauréat cette année encore de Digital Experience Awards

BRISTOL, Angleterre, DUBAÏ, É.A.U. et BANGALORE, Inde, 18 août 2020 /PRNewswire/ -- Pour la deuxième année de suite, Torry Harris Integration Solutions (THIS) remporte deux importants UK Digital Experience Awards (UKDXA). Les UKDXA reconnaissent l'excellence et l'innovation numériques et récompensent les entreprises offrant une expérience client exceptionnelle grâce à l'utilisation des technologies numériques.

Torry Harris décroche l'argent dans deux catégories :

1. Changement et transformation numériques (télécommunications) ? en partenariat avec Three (Irlande)

2. Meilleure initiative pour l'expérience utilisateur en ligne pour Torry Harris Learning, une plateforme d'apprentissage d'activités interentreprises destinée à acquérir des compétences numériques

Three est l'un des principaux opérateurs de téléphonie mobile en Irlande, avec 35 % de part de marché et 2,2 millions de clients (en mars 2019). 3Vision, l'initiative de transformation numérique de Three Irlande, a remporté le prix UKDXA en partenariat avec THIS, qui a construit la dorsale d'intégration permettant une transformation sans heurt. THIS est spécialisé dans la création d'écosystèmes numériques pertinents grâce à des solutions d'intégration reposant sur des API.

Torry Harris Learning (THL) est une plateforme d'acquisition de compétences numériques guidée, fonctionnant étape par étape et adaptée aux besoins de l'entreprise. THL offre une combinaison unique de formation en personne, d'expertise en ligne de qualité supérieure à l'échelle mondiale et de mentorat en petits groupes, permettant un usage concret des compétences numériques.

Shuba Sridhar, le Président adjoint chargé des initiatives stratégiques chez Torry Harris, a déclaré : « Nous sommes heureux que nos efforts pour démocratiser le numérique à travers nos services et nos produits soient reconnus. Nous collaborons aujourd'hui avec de grandes entreprises pour les équiper d'un 'kit d'autonomisation des PME', car elles sont plus particulièrement et durement touchées par les contraintes physiques du climat actuel, et elles ont besoin au plus haut point d'être connectées et autonomisées au niveau numérique afin d'identifier les possibilités de vente et de service. Nous remercions Awards International d'avoir organisé un processus de notation équitable et transparent et réuni un jury indépendant de haut vol. »

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un prestataire international de conseil en affaires, en technologies et en informatique. Depuis plus de deux décennies, la société s'attache à fournir des solutions dans les domaines de l'intégration pour l'activation numérique, des services de plateforme, de la gestion du cycle de vie complet des API et de la transformation numérique. La société est basée dans le New Jersey (États-Unis) et dispose de centres de développement à Bangalore.

La société dispose de bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.torryharris.com

Contact médias :

Diganta Kumar Barooah

marketing@thbs.com

Torry Harris Integration Solutions (THIS)

