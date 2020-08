HUAWEI Assistant · TODAY remporte le très célèbre Red Dot Award 2020





BEIJING, 18 août 2020 /PRNewswire/ -- Baptisé les « Oscars » du secteur du design, le Red Dot Award: Brands & Communication Design a récemment été décerné à HUAWEI Assistant · TODAY. Fondé sur la devise de Red Dot « À la recherche d'un bon design et de créativité », ce prix récompense les efforts de Huawei en faveur de l'innovation continue pour offrir une agréable expérience client. La marque figurait parmi les quelques-unes seulement qui ont été récompensées cette année, sur des milliers de participants qui se disputaient ce sceau international très prisé d'une formidable qualité de conception.

Situé « tout à gauche de l'écran », HUAWEI Assistant · TODAY est un assistant personnel intégré dans le smartphone HUAWEI qui donne un accès rapide à différents services sans devoir télécharger l'application. Les utilisateurs de terminaux mobiles HUAWEI et HONOR peuvent simplement la démarrer en glissant vers la droite dans l'écran d'accueil. Cet assistant intelligent apporte un nouveau niveau de performance intelligente en aidant les utilisateurs à trouver des services et des informations quand et où ils en ont besoin. Au deuxième trimestre 2020, HUAWEI Assistant - TODAY rend la vie de ses 210 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans 170 pays et régions plus facile et plus pratique chaque jour.

D'un point de vue de conception produit, HUAWEI Assistant · TODAY offre une expérience client intelligente transparente. Il fait tomber les barrières entre les applis en offrant efficacement des services comme la recherche et la découverte, l'accès rapide, une dynamique de services intelligents et des recommandations sur les contenus avec un simple effleurement. Il apprend également les préférences des utilisateurs pour proposer des recommandations qui rendent l'expérience utilisateur globale plus intuitive et optimisée.

Grâce à HUAWEI Assistant · TODAY, les utilisateurs peuvent aujourd'hui rechercher sans efforts toutes les applis, tous les paramètres et tous les fichiers sur leur smartphone, tout en parcourant en même temps leurs nouvelles sur mesure pour les choses qui les intéressent. En outre, une fonctionnalité essentielle de HUAWEI Assistant · TODAY se trouve dans les cartes de services intelligents qui affichent des notifications et des rappels en fonction des besoins des utilisateurs et de leurs scénarios d'utilisation particuliers. Par exemple, les utilisateurs peuvent suivre l'actualité de leur équipe préférée avec la carte Sports tout en obtenant des rappels importants sur leurs voyages et des mises à jour en temp réel avec le carte Travel en fonction de l'endroit où ils se trouvent.

HUAWEI Assistant · TODAY continuera de s'atteler à proposer davantage de services intelligents à ses utilisateurs afin d'améliorer leur vie de tous les jours. Pour ce faire, HUAWEI optimisera sans relâche l'expérience produit du point de vue de l'utilisateur, offrant ainsi à chaque utilisateur une expérience correspondant celle d'un assistant personnel pour les activités quotidiennes.

À propos du Red Dot Design Award : créé en Allemagne en 1955, le Red Dot Design Award est l'un des trois plus grands prix du design avec l'iF Design Award (Allemagne) et les IDEA International Design Excellence Awards (États-Unis). Avec plus de 18 000 participants, le Red Dot Design Award s'est imposé à l'international en tant que l'une des marques de qualité les plus prisées pour la qualité de conception. Les lauréats sont présentés dans les bulletins annuels, les musées et en ligne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.red-dot.de.

