Syngenta Seeds finalise l'acquisition de Sensako





Syngenta Seeds a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Sensako, entreprise semencière sud-africaine spécialisée dans les céréales.

Sensak est une entreprise semencière de R&D importante dont l'histoire remonte à 1958. Elle occupe une position solide sur le marché du blé sud-africain, avec des débouchés supplémentaires en Namibie, Zambie et au Lesotho. L'acquisition sera un facteur de croissance et aidera Syngenta Seeds à accélérer la pénétration du marché des semences sud-africain pour le blé, le maïs et le tournesol.

« Nous sommes très heureux de bénéficier de l'équipe de talent de Sensako pour notre entreprise semencière mondiale », a déclaré Jeff Rowe, président de Syngenta Seeds. « Cet investissement stratégique nous ouvre la voie vers de nouveaux choix, innovations et technologies, pour aider les agriculteurs à prospérer dans la région. Et surtout, il nous donnera la possibilité d'apporter notre technologie de traitement de pointe Viptera aux agriculteurs, pour répondre à la menace permanente du légionnaire d'automne qui se propage rapidement en Afrique du Sud ».

Sensako est actuellement un distributeur des graines de tournesol de Syngenta. Syngenta Seeds vend également des semences potagères en Afrique du Sud, et Syngenta Crop Protection est un acteur important sur ce marché.

« Grâce à la marque reconnue Sensako, Syngenta Seeds est en mesure de pénétrer le marché du blé en Afrique du Sud en tant que leader du marché », a déclaré Gaël Hili, directeur régional des semences pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient (EAMO). « Avec notre pool leader international de germoplasme, les programmes de production existants de Sensako et son leadership éprouvé en matière de R&D en Afrique, nous bénéficierons également d'une possibilité de croissance significative dans les cultures essentielles - maïs, tournesol et soja ».

Patrick Graham, directeur commercial de Sensako, a ajouté : « Depuis que nous avons acquis Sensako en 2008, notre axe essentiel a été de faire bénéficier les producteurs et transformateurs de céréales de notre génétique éprouvée et de nos plateformes de recherche solides. Avec Syngenta, je suis certain que nous avons un partenaire qui partage nos valeurs. L'expérience intensive, la technologie et le savoir-faire de Syngenta dans le domaine des semences, alliés à la plateforme et aux actifs offerts par Sensako seront d'une valeur considérable pour l'agriculture sud-africaine ».

Le Dr Francois Koekemoer, directeur de la Recherche & Développement de Sensako a déclaré : « Je suis très impatient de m'impliquer activement dans l'intégration de la technologie et l'accès aux sources de germoplasme avec les antécédents sud-africains offerts par Syngenta. Cet effort combiné aura une valeur considérable pour les producteurs sud-africains ».

