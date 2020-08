ZTE lance, le 1er septembre 2020, le premier téléphone intelligent 5G au monde disposant d'un appareil photo sous écran





SHENZHEN, Chine, 17 août 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063,SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui le lancement, le 1er septembre 2020, de l'Axon 20 5G en Chine. Il s'agit du premier téléphone intelligent 5G au monde produit en série qui dispose d'un appareil photo sous écran. C'est une nouvelle étape de franchie en vue de proposer un téléphone intelligent ayant véritablement un affichage intégral.

Pour offrir en permanence au grand public une expérience d'utilisation inédite, ZTE s'emploie à accélérer la mise au point de technologies innovantes. L'entreprise a réalisé de nombreuses percées dans le domaine des écrans de téléphone intelligent, en lançant notamment à l'échelle mondiale le premier écran sensible à la pression, le premier téléphone intelligent à affichage 3D à l'oeil nu, ainsi que le premier téléphone intelligent à double écran pliable.

En 2019, ZTE a été à l'initiative de la commercialisation en Chine, dans les pays nordiques et au Moyen-Orient du premier smartphone 5G, l'Axon 10 Pro 5G. C'est le seul appareil disposant d'un écran compact et incurvé et faisant appel aux technologies de pointe de conditionnement de toile métallique sur cellule et de puce sur planche.

Tous les grands acteurs du secteur travaillent sur la technologie d'appareil photo sous écran. Le grand public a également pu observer l'évolution des formes d'écran des téléphones intelligents, de l'écran à encoche à l'écran à encoche en forme de goutte d'eau, en passant par l'appareil photo egoportrait contextuel et l'affichage à perforation.

En lançant le premier téléphone intelligent 5G au monde doté d'un appareil photo sous écran, ZTE favorise davantage encore la mise au point de technologies d'écran dans le secteur, assurant ainsi des expériences révolutionnaires à l'ensemble du public.

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe pour le grand public, les opérateurs, les entreprises et les clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, l'entreprise s'engage à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour offrir excellence et valeur ajoutée à mesure que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Coté à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'action H : 0763.HK/code d'action A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

