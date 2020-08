Déclaration du premier ministre concernant la démission du ministre Bill Morneau





OTTAWA, ON, le 17 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la démission du ministre Bill Morneau :

« Aujourd'hui, j'ai parlé avec Bill Morneau et j'ai accepté sa démission. Depuis le jour où il a été élu pour la première fois et est devenu le ministre des Finances du Canada il y a près de cinq ans, Bill a travaillé sans relâche pour soutenir tous les Canadiens et créer une économie qui est résiliente, juste et qui profite à tous. Grâce à son leadership, le Canada a développé une économie forte avec l'un des meilleurs bilans du G7, créé plus d'un million d'emplois et atteint le taux de chômage le plus bas de son histoire. Au cours des dernières années, plus d'un million de personnes sont également sorties de la pauvreté et nous avons créé un plan concret pour protéger l'environnement tout en faisant croître l'économie. Bill a joué un rôle central dans des projets transformateurs comme la bonification du Régime de pensions du Canada et la création de l'Allocation canadienne pour enfants, qui améliore la vie de millions de familles canadiennes.

« Cet engagement et ce dévouement à soutenir les familles et les entreprises depuis le début de la pandémie ont eu des impacts positifs pour les Canadiens. Bill a dirigé la création de la Prestation canadienne d'urgence et de la Subvention salariale d'urgence du Canada, ainsi que de nombreuses autres mesures sur lesquelles des millions de Canadiens et des milliers d'entreprises continuent de compter aujourd'hui. À chaque étape, Bill et moi avons travaillé en étroite collaboration, avec notre équipe de ministres et de députés, pour aider les Canadiens à traverser cette période difficile. A chaque étape, notre priorité a toujours été de soutenir les familles et les entreprises canadiennes rapidement et efficacement. Grâce à son leadership inébranlable et à son engagement à servir pendant la pandémie, notre gouvernement a jeté les bases d'une solide reprise économique.

« Je tiens à remercier Bill pour tout ce qu'il a fait pour améliorer la qualité de vie des Canadiens et faire de notre pays un endroit meilleur et plus juste où vivre. J'ai compté sur son leadership, ses conseils et son amitié au fil des ans et j'ai confiance que cela se poursuivra dans le futur. Bill, tu as ma plus profonde gratitude et je sais que tu continueras à apporter de grandes contributions à notre pays et aux Canadiens dans les années à venir.

« Aujourd'hui, Bill a annoncé qu'il soumettra sa candidature au poste de prochain Secrétaire général de l'OCDE. Le Canada appuiera fortement sa candidature en vue de diriger cette importante institution mondiale qui jouera un rôle essentiel dans la reprise économique mondiale. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 17 août 2020 à 20:07 et diffusé par :