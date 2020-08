Le président Bill Clinton va participer le 17 septembre à l'événement virtuel Unite For Safe Care





Aujourd'hui, la Patient Safety Movement Foundation a annoncé que le président Bill Clinton, 42e président des États-Unis, serait l'orateur de clôture de l'évènement virtuel Unite For Safe Care organisé par la Fondation. L'événement sera hébergé en ligne, et pourra être visionné dans le monde entier le 17 septembre à 17 h, heure avancée de l'Est.

Unite For Safe Care sera un événement virtuel de trois heures réunissant des patients, des professionnels de la santé, des décideurs, des célébrités et des citoyens du monde qui s'uniront pour apprendre comment la sécurité des patients et des professionnels de la santé peut être améliorée. Cet événement comprendra des commémorations et des hommages en l'honneur des êtres chers qui ne sont plus parmi nous du fait de préjudices médicaux ainsi qu'une célébration de patients ayant survécu à des préjudices médicaux. Le programme reconnaîtra les travailleurs de première ligne qui se sont engagés à rendre plus sûrs les soins de santé.

En juin, la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) avait annoncé la vaste campagne baptisée #uniteforsafecare qui sensibilise aux améliorations à apporter dans l'ensemble du système, pour garantir de meilleurs résultats pour la sécurité des professionnels de santé et des patients. Plusieurs autres organisations participeront également à l'évènement et feront des présentations, dont l'American Society of Anesthesiologists (ASA), The Leapfrog Group et l'International Society for Quality in Health Care (ISQua).

À propos de la Patient Safety Movement Foundation

Chaque année, plus de 200 000 personnes meurent inutilement dans les hôpitaux américains. Dans le monde, 4,8 millions de vies sont perdues de la même manière. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) est une organisation mondiale à but non lucratif, dont le but est de mettre fin aux décès évitables dus à des erreurs hospitalières. La PSMF réunit de manière inédite les patients et leurs défenseurs, les prestataires de soins de santé, les sociétés de technologie médicale, le gouvernement, les employeurs et les payeurs du privé, dans le but d'oeuvrer pour la même cause. Dans toutes ses actions, depuis ses Solutions réalisables pour la sécurité des patients, jusqu'à son engagement envers l'open data, en passant par son Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie, et plus encore, la PSMF continuera de se battre jusqu'à atteindre son objectif de zéro décès.

Pour en savoir plus, consultez le site www.patientsafetymovement.org.

