Pandémie de la COVID-19 - Une aide financière d'urgence de 17,6 M$ pour rehausser les services en santé mentale

QUÉBEC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui qu'un financement de 17,6 M$ est accordé par le gouvernement du Québec aux organismes communautaires en santé mentale afin de soutenir le rehaussement de leurs services auprès de la population. Cette mesure découle du Plan d'action : services psychosociaux et services en santé mentale en contexte de COVID-19.

L'aide financière d'urgence vise à venir en aide à ces organismes qui agissent en essentielle complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux, notamment auprès des personnes qui présentent des situations complexes et des troubles mentaux graves, et dont les difficultés et les vulnérabilités sont à plus haut risque de dégradation dans le contexte de la pandémie.

Une partie de cette somme sera accordée aux établissements régionaux afin d'être répartie entre les organismes communautaires en santé mentale de leur région, pour les activités réalisées dans l'année 2020-2021. Le montant offert servira à rehausser les services, entre autres grâce à l'ajout de ressources humaines. Les organismes doivent être admissibles au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et avoir maintenu leurs activités ou souhaiter les reprendre pour répondre aux besoins actuels de la population.

L'autre partie du financement sera allouée directement aux organismes nationaux.

« Une pandémie de l'ampleur de celle que nous traversons a une incidence majeure sur la dépression, le trouble de stress post-traumatique et la détresse chez de nombreuses personnes plus vulnérables. Cette aide vient donc répondre à un besoin crucial qui doit être comblé rapidement, et à plus long terme également. Je remercie les organismes qui oeuvrent auprès des personnes qui vivent des moments difficiles, pour l'expertise de leurs équipes ainsi que pour leur engagement sur le terrain, et je leur réitère mon appui et celui de notre gouvernement. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

L'aide financière est valide du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021.

avril 2020 au 31 mars 2021. Un premier montant équivalant à 75 % du financement peut être accordé dès maintenant aux organismes. Le reste sera versé lorsque la reddition de compte aura été présentée au MSSS et analysée.

Depuis le début de la pandémie, 15 % des Québécoises et des Québécois disent vivre une détresse psychologique problématique, comparativement à 2 % auparavant.

Rappelons que dans le cadre de la crise actuelle, différents fonds d'aide d'urgence ont été octroyés jusqu'à maintenant aux organismes afin de mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables dans le contexte de la pandémie :

3 M$ de plus pour soutenir les organismes communautaires oeuvrant en itinérance dans la région de Montréal (12 juin);



3 M$ aux ressources communautaires ou privées offrant de l'hébergement en dépendance (30 avril);



240 000 $ pour la mise en place d'un programme spécial pour soutenir les personnes endeuillées;



20 M$ aux organismes communautaires qui offrent des services prioritaires sur leur territoire, notamment dans les secteurs de l'alimentation, de l'hébergement, de l'accompagnement-transport bénévole et des services communautaires de santé physique et mentale (15 avril);



500 000 $ pour Tel-Jeunes et Ligne Parents (9 avril);



2,5 M$ pour les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et pour femmes violentées vivant de multiples problématiques sociales (27 mars);



2 M$ aux banques alimentaires du Québec (24 mars).

Pour connaître la répartition régionale de l'aide financière d'urgence par région : www.msss.gouv.qc.ca/presse.

FICHE TECHNIQUE

AIDE FINANCIÈRE D'URGENCE DE 17,6 M$ POUR REHAUSSER LES SERVICES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ MENTALE

Répartition de l'aide d'urgence visant le rehaussement du financement

Région Nombre d'organismes Rehaussement de 15 % 01 Bas Saint-Laurent 13 513 399 $ 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 25 796 785 $ 03 Capitale-Nationale 42 2 380 216 $ 04 Mauricie-Centre-du-Québec 25 941 016 $ 05 Estrie 23 758 384 $ 06 Montréal 107 4 987 133 $ 07 Outaouais 17 802 596 $ 08 Abitibi-Témiscamingue 25 476 012 $ 09 Côte-Nord 17 318 263 $ 10 Nord-du-Québec 2 86 807 $ 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 11 359 090 $ 12 Chaudière-Appalaches 24 787 678 $ 13 Laval 8 781 515 $ 14 Lanaudière 24 653 357 $ 15 Laurentides 17 530 611 $ 16 Montérégie 48 2 071 729 $ 17 Nunavik 2 111 558 $

Organismes nationaux 16 316 294 $

Total 446 17 672 445 $

