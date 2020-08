Déclaration de l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail





GATINEAU, QC, le 17 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a fait la déclaration suivante concernant les négociations collectives entre le Syndicat des débardeurs, la section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique et l'Association des employeurs maritimes :

« Notre gouvernement continue d'appuyer activement les efforts pour que soient menées à bien les négociations collectives entre le Syndicat des débardeurs, la section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique et l'Association des employeurs maritimes.

Mon collègue, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et moi-même avons communiqué avec les parties et nous continuons à souligner l'urgente nécessité que les deux parties parviennent rapidement à une entente. À cette fin, le Service fédéral de médiation et de conciliation maintient son engagement constant envers les deux parties.

Les activités portuaires doivent reprendre pour que soient maintenus de bons emplois bien rémunérés au sein de l'ensemble de notre économie, y compris au port de Montréal, afin que les Canadiens puissent obtenir les biens dont ils ont besoin pendant cette période difficile. Des représentants de notre gouvernement se sont entretenus avec des intervenants, comme la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, au sujet de l'importance que les entreprises attribuent à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement en vue d'assurer une circulation rapide des biens et services.

Nous savons que des progrès encourageants ont été réalisés au cours des récentes négociations entre les deux parties. Il s'agit d'un point très positif et cela doit se poursuivre. Le temps est venu de continuer sur cette lancée et de prendre toutes les mesures nécessaires pour agir en collaboration et parvenir à une entente.

Notre gouvernement croit au processus de négociation collective, car nous savons que les meilleures ententes sont conclues à la table de négociation, et nous nous attendons à ce que les deux parties continuent de travailler ensemble pour parvenir rapidement à une entente. Il en va des intérêts fondamentaux des travailleurs et de tous les Canadiens. »

