International Forum on One Korea explore les perspectives de réunification dans un contexte de pandémie mondiale, de bouleversements sociaux et de réalignements géopolitiques

WASHINGTON, 15 août 2020 /CNW/ - Le Dr Hyun Jin Preston Moon a appelé aujourd'hui les États-Unis à faire de « l'unification fondée sur des principes » leur objectif principal en matière de politique étrangère pour la péninsule coréenne et l'Asie du Nord-Est et à « passer le flambeau au peuple coréen » pour qu'il puisse mener à bien le destin d'une péninsule libre et unifiée.

« D'un point de vue stratégique, les États-Unis devraient reconnaître la nécessité d'une unification fondée sur des principes comme solution permanente à long terme à la dénucléarisation et à la paix régionale. Un processus d'unification mené par la Corée devrait être soutenu par un engagement à soutenir le processus tant sur le plan économique que sur le plan géopolitique », comme cela a été fait avec le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale.

Il s'exprimait lors de l'International Forum on One Korea, une conférence mondiale en ligne organisée parallèlement à des rassemblements de responsables civiques dans toute la Corée pour souligner le 75e anniversaire de la libération de la Corée du régime colonial japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Dr Moon est le fondateur et président du conseil de Global Peace Foundation, l'un des commanditaires de la conférence.

Le Dr Edwin Feulner, fondateur de la Heritage Foundation in the U.S., a déclaré que la Corée se trouve aujourd'hui à un point de transition important. « Plus que jamais, les universitaires et les experts politiques, confrontés à l'échec des efforts passés, considèrent l'unification de la Corée comme la voie à suivre », a-t-il ajouté.

Saluant le livre à succès national Korean Dream du Dr Moon, qui souligne les valeurs et la culture communes du peuple coréen, le Dr Feulner a affirmé qu'il était temps de sortir la poursuite de l'unification de la sphère du gouvernement pour obtenir le soutien du peuple coréen dans son ensemble.

Dans Korean Dream, le Dr Moon appelle à une renaissance des principes fondateurs originaux de la Corée pour en faire une éthique qui puisse combler le fossé entre les conservateurs et les progressistes en Corée du Sud et, à terme, entre le Nord et le Sud.

Émergeant de la division sous la forme d'une nouvelle nation, une Corée unifiée « doit être enracinée dans un fondement solide de principes spirituels et de valeurs morales universels », a expliqué le Dr Moon. « Ceux-ci constituent le pilier essentiel de la véritable liberté. Hongik Ingan - vivre pour le plus grand bénéfice de toute l'humanité - est l'aspiration constitutive du peuple coréen ».

Le 15 août 2020, le forum a réuni des experts coréens de premier plan, des décideurs politiques et des leaders de la société civile pour examiner les nouvelles possibilités permettant de faire progresser l'unification de la Corée sur le thème : « Réalignement dans le contexte des changements mondiaux : Nouvelles possibilités pour une Corée libre et unifiée ».

L'ambassadeur Ahn Ho-young, ancien ambassadeur de la république de Corée pour les États-Unis et actuellement président de la University of North Korean Studies, a déclaré que la première étape vers l'unification est de construire un consensus national basé sur les valeurs de liberté, de démocratie et de droits de l'Homme, ainsi que sur le droit de choisir et de pratiquer sa religion.

Il a fait remarquer que l'unification allemande avait dépendu d'un partenariat étroit entre le président Bush et le chancelier Kohl ainsi que d'une compréhension commune de la part de toutes les nations importantes concernées.

Les experts des États-Unis ont exprimé de graves préoccupations concernant la capacité nucléaire et la société fermée de la Corée du Nord, en relevant toutefois le rôle important que la société civile peut jouer pour réduire la division entre les deux Corée.

« Si la crise actuelle présente des risques énormes, elle offre également plusieurs possibilités; des possibilités d'éliminer une fois pour toutes les armes de destruction massive de la péninsule coréenne; une possibilité de permettre à la Chine de jouer un rôle constructif en tant que grande puissance émergente; une possibilité d'accueillir le peuple de Corée du Nord dans le monde des nations responsables. À plus long terme, elle pourrait aussi permettre la réunification du peuple coréen sous un gouvernement qui soutient les libertés que l'on ne trouve que dans les démocraties », a déclaré le Dr William Parker, ancien président de l'Institut EastWest.

Le forum a été parrainé par la Global Peace Foundation, Action for Korea United et Alliance for Korea United USA et est le premier d'une série de forums prévus pour l'automne 2020. Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web www.globalpeace.org/international-forum-one-korea.

