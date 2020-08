NEO obtient la certification « Great Place to Work ® »





NEO, une entreprise finlandaise audacieuse et novatrice sur les marchés financiers, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu la certification « Great Workplace » à la suite d'une analyse approfondie et indépendante réalisée par l'institut Great Place to Work®. La certification repose sur les expériences de travail commentées directement par les employés par le biais d'un sondage confidentiel et d'un processus de candidature exhaustif comprenant un examen approfondi des programmes et des pratiques RH de l'entreprise.

« Parmi les nombreuses récompenses et distinctions qui nous ont été attribuées au fil des ans, cette certification est particulièrement chère à mes yeux, » déclare says Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « Ce sont des remerciements adressés à ceux qui comptent le plus : les membres de notre équipe, ceux-ci étant les mieux placés pour savoir véritablement ce que signifie travailler chez NEO. Il s'agit d'un effort collectif auquel nous avons tous participé pour faire de NEO une entreprise exceptionnelle. Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les choses et nous nous efforçons de cultiver un environnement de travail optimal pour notre équipe ».

Avec des plans audacieux et ambitieux pour l'avenir, NEO reconnaît qu'il sera nécessaire d'avoir un personnel d'excellence, motivé et engagé pour mener ces plans à bien. « Nous avons déjà une solide équipe opérationnelle, » ajoute Claudia Rinaldo, responsable des ressources humaines. « Nous nous sommes engagés à travailler tous ensemble pour toujours faire mieux : continuer à écouter les réactions et les suggestions, continuer à remettre en question le statu quo et continuer à opérer des changements là où ils sont nécessaires. »

Pourquoi NEO est-il un excellent environnement de travail ?

Les résultats du sondage anonyme indiquent que les employés apprécient, entre autres, l'esprit d'entreprise dynamique de NEO, les attributions des tâches stimulantes, le mentorat et le soutien permanents, la souplesse des modalités de travail et une direction et une équipe de gestion de qualité. « NEO a connu une croissance constante au cours des cinq dernières années, » explique Jos. « Nous continuons à évoluer et à anticiper les besoins de notre équipe grandissante, et les résultats du sondage montrent clairement que nos efforts portent leurs fruits. Un personnel épanoui, engagé et loyal se surpassera pour offrir un service client exceptionnel, voilà pourquoi investir dans notre équipe, c'est aussi investir dans notre clientèle. »

À propos de NEO

NEO est un groupe d'entreprises finlandaises bien établies fournissant une infrastructure de marchés de capitaux faite pour l'industrie et sous sa direction. La compétitivité, l'innovation et la promotion de NEO favorisent les améliorations. La bourse NEO est une bourse progressive qui réunit les investisseurs et les collecteurs de capitaux au sein d'un environnement équitable, efficace et axé sur les services. DealSquare, qui repose sur la technologie NEO, est une plateforme permettant la distribution d'actifs financiers non cotés en bourse de façon à réduire les coûts, minimiser les risques opérationnels et améliorer l'expérience globale des investisseurs.

À propos de « Great Place to Work® »

« Great Place to Work® » (www.greatplacetowork.ca) est l'autorité mondiale en matière de cultures organisationnelles à haut niveau de confiance et à performances élevées. Grâce à des outils d'évaluation, des services de conseil et des programmes de certification exclusifs, « Great Place to Work® » reconnaît les meilleures Workplacestm à travers le monde dans une série de listes nationales, dont celles publiées par le magazine Fortune (États-Unis) et le Globe & Mail (Canada). « Great Place to Work® » fournit les références, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, conserver et reconnaître des cultures organisationnelles exceptionnelles.

