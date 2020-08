BAnQ, l'UQAM et le stationnement Indigo du Théâtre St-Denis : des tarifs de stationnement avantageux pour encourager la reprise des activités commerciales dans le Quartier latin





MONTRÉAL, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), deux institutions emblématiques du Quartier latin, joignent leurs efforts à ceux du stationnement Indigo du Théâtre St-Denis et offrent des tarifs spéciaux sur leurs stationnements du 17 août au 31 octobre. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de relance mise sur pied par la SDC Quartier latin et dans le cadre de la piétonnisation de la rue Saint-Denis entre la rue Sherbrooke et le boulevard De Maisonneuve.

« Cette nouvelle initiative va grandement contribuer à la relance des activités des commerces du Quartier latin. Nous remercions nos institutions d'avoir répondu à notre appel et de soutenir leur communauté dans ce contexte difficile. En plus d'être vivant, le Quartier latin est plus que jamais accessible! » a déclaré Angélique Lecesve, directrice générale de la SDC Quartier latin.

Ainsi, BAnQ offrira un rabais de 40 % en tout temps sur les tarifs du stationnement situé sous la Grande Bibliothèque, rue Berri. Le stationnement Indigo du Théâtre St-Denis et celui de l'UQAM, tous deux situés sur la rue Sanguinet, offriront quant à eux 50 % de rabais les soirs et les fins de semaine. Le même rabais s'appliquera aux tarifs du stationnement de l'UQAM situé sur la rue Christin. Les automobilistes pourront profiter de ces réductions du 17 août au 31 octobre inclusivement. Rappelons qu'une offre similaire est également en vigueur depuis quelques semaines au Palais des congrès et au Complexe Desjardins afin de stimuler la reprise des activités au centre-ville de Montréal.

« La Grande Bibliothèque est située au centre de la métropole et du Quartier latin, et elle fait battre le coeur des Montréalais depuis 15 ans. En cette période peu commune, ce partenariat nous permet de contribuer à la relance culturelle et économique de la ville.», explique Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.

« L'UQAM est heureuse de s'associer à l'initiative de la SDC Quartier latin, initiative qui favorise le dynamisme et l'effervescence culturels et économiques du quartier et de la métropole, se réjouit la rectrice de l'UQAM, Magda Fusaro. En effet, depuis 50 ans, notre institution défend haut et fort les couleurs du Quartier latin.»

La Société de développement commercial (SDC) Quartier latin est une association de commerçants qui a pour mandat de contribuer, par ses initiatives, à promouvoir le développement commercial et culturel du Quartier latin en créant un environnement propre, sécuritaire, unique, distinctif et divertissant pour ses membres, résidents et clientèles. Bien que le Quartier latin soit beaucoup plus vaste, le territoire de la SDC couvre la rue Saint-Denis (entre les rues Sherbrooke Est et Sainte-Catherine Est), la rue Ontario Est et le boulevard De Maisonneuve Est (entre les rues Sanguinet et Berri), et la rue Émery (entre les rues Sanguinet et Saint-Denis).

