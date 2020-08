Mesures d'aide aux élèves en contexte de pandémie - Des mesures importantes pour aider tous les élèves dès la rentrée





MONTRÉAL, le 17 août 2020 /CNW/ - Dans la foulée des ajustements au plan de retour à l'école dévoilés la semaine dernière, l'Association des directions générales des centres de services scolaires (ADIGECSS) accueille avec une grande satisfaction les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui par le Ministre afin d'assurer l'aide requise pour tous les élèves dès la rentrée scolaire.

Ce réinvestissement majeur se traduira non seulement par une consolidation des mesures d'aide et de soutien aux élèves qui étaient déjà prévues et confirmées au réseau mais également par de nouvelles initiatives dédiées pour soutenir davantage les élèves les plus vulnérables, leur offrir des mesures de rattrapage ainsi que des services professionnels supplémentaires.

L'ADIGECSS salue l'ouverture du Ministre à associer les directions générales à l'ensemble du plan de retour à l'école. « Les modalités entourant les différentes mesures annoncées aujourd'hui vont permettre toute la latitude que nous avons demandée afin que chaque centre de services scolaire puisse travailler avec le personnel de ses établissements pour organiser et mettre en oeuvre des services éducatifs adaptés à la réalité des milieux et de leurs élèves », a déclaré M. Lucien Maltais, président de l'ADIGECSS.

« En ce qui a trait à la reconduction sans condition de tous les budgets associés aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, nous tenons à saluer cette approche novatrice qui diminuera la bureaucratie et l'attente de confirmation budgétaire afin de mettre en place très rapidement des services répondant aux besoins de ces élèves », de conclure M. Maltais.

