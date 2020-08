Versed, la bannière de produits végétaliens pour les soins de la peau, est désormais offerte par Shoppers Drug Mart





LOS ANGELES, 17 août 2020 /CNW/ - Versed, la bannière résolue à produire des résultats réels à des prix abordables en vendant des produits végétaliens pour les soins de la peau à la fois respectueux de l'environnement, non testés sur les animaux et non toxiques, est désormais offerte par Shoppers Drug Mart au Canada.

Versed lancera une sélection de ses produits « hero » dans les magasins Shoppers Drug Mart de l'ensemble du Canada, de même qu'en ligne à l'adresse shoppersdrugmart.ca. Les Canadiennes et les Canadiens sont vraisemblablement impatients de faire l'essai des hydratants, des crèmes pour les yeux, des sérums et des nettoyants les plus populaires de la bannière.

« Lorsque nous avons fondé Versed, notre entreprise avait pour mission de rendre la peau saine et d'accroître l'accès à des produits purs pour les soins cutanés », affirme Melanie Bender, directrice générale à Versed. « Nous sommes déterminés à faire en sorte que la substance qui se trouve dans la bouteille fonctionne comme prévu et sommes incroyablement fiers de la qualité de la préparation que nous avons créée, qui pourrait se détailler plus de 100 $ CA si nous alignions nos prix sur ceux de la concurrence. »

Reposant sur une équipe de spécialistes des soins de la peau et une communauté de 16 millions de personnes, Versed a pour mission de simplifier les soins cutanés et de les rendre abordables pour toutes et tous grâce à des produits purs, des traitements personnalisés et des résultats clairs. La viabilité est prise en compte dans chaque décision rendue par la bannière, qu'il soit question d'emballages recyclables ou faits de PCR ou de méthodes d'expédition écoénergétiques pour neutraliser ses émissions de carbone, et plus encore. Rendez-vous ici pour en savoir plus.

À PROPOS DE VERSED :

Versed est l'une des marques de produits de soins de la peau les plus pures vendues en pharmacie. Elle se veut végétalienne, soucieuse de la protection de l'environnement et résolue à produire des résultats réels à des coûts raisonnables. Ses produits sont conçus pour vous, avec votre apport, dans une vision écologique. Sa mission est simple : rendre la peau saine et fabriquer des produits purs destinés aux soins cutanés de sa clientèle. Elle aide celle-ci à trouver ce qu'elle cherche et lui indique ce qu'elle doit savoir, qu'il s'agisse de la concentration optimale des produits, de la liste des ingrédients (souhaitables et indésirables) ou de conseils-beauté pour prévenir l'apparition de boutons. La bannière a choisi le nom Versed puisque, à l'évidence, la peau n'a plus de secret pour elle ni pour sa clientèle.

