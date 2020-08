Portrait de l'amour après le confinement obligatoire : un couple sur cinq à Toronto et Montréal a vu son amour croître depuis le début de la pandémie





Félix & Lucie Vin de France révèle les résultats d'un sondage sur l'amour à l'occasion de la journée nationale du couple

TORONTO, le 17 août 2020 /CNW/ - En l'honneur de la journée nationale du couple (18 août), la marque de vin française Félix & Lucie a commandé un sondage pour étudier les répercussions de la COVID-19 sur l'amour et le romantisme chez les couples d'adultes vivant dans les régions métropolitaines de recensement de Toronto et de Montréal - les plus grandes agglomérations urbaines du pays. Le sondage a révélé qu'un répondant sur cinq est désormais plus amoureux de son partenaire depuis qu'ils ont traversé ensemble cette période. Comme beaucoup de personnes passent plus de temps ensemble à la maison, les couples se sont vu présenter une nouvelle normalité, sans feuille de route pour les guider : beaucoup travaillent ensemble à la maison, se divisent les tâches quand vient le temps de s'occuper de leurs enfants et partagent plus de repas à la maison. Il a fallu faire une croix sur les sorties au restaurant et les voyages en couple pour échapper au stress quotidien. Il n'est pas surprenant que 68 % des répondants se voient davantage depuis le début de la pandémie.

Félix & Lucie, comme l'indique son nom et le cadenas d'amour qu'arbore son étiquette, célèbre l'amour et valorise les moments intimes qui rapprochent les couples, comme partager une bouteille de vin.

« Le point positif de la pandémie est que les couples peuvent ralentir la cadence et passer plus de temps ensemble », a affirmé Lee-Anne Galloway, experte et accompagnatrice certifiée en matière de rencontres amoureuses. « Il est important de profiter des petits moments ensemble, comme préparer un délicieux repas à déguster en buvant un verre de vin. Ce faisant, les couples ont pu se déconnecter de la technologie, être à l'écoute, se montrer curieux et être présents l'un pour l'autre. »

Le sondage a mis en lumière les mesures prises par les partenaires intimes pour montrer qu'ils se soucient l'un de l'autre au cours des derniers mois. Voici quelques-uns des principaux gestes romantiques posés :

Dire à leur partenaire combien il compte pour eux (44 %);

Préparer des repas en y ajoutant une touche spéciale, comme une bouteille de vin (37 %);

Prendre souvent des nouvelles de leur tendre moitié, que ce soit virtuellement ou en personne (27 %).

La création d'une ambiance romantique est un facteur important dans le rapprochement. À cet effet, 40 % des répondants sont d'accord sur le fait qu'une bouteille de vin est incontournable pour y parvenir. Parmi ceux-ci, les opinions varient comme suit :

Elle les aide à se détendre en compagnie de leur partenaire (59 %);

Elle améliore le goût de leurs repas (54 %);

Elle aide à les mettre d'humeur romantique (34 %).

Alors que se lèvent les restrictions, les répondants ont fait part de ce à quoi ressemblait pour eux l'amour après le confinement et des activités qu'ils avaient le plus hâte de faire. Les activités les plus populaires consistent en des rencontres avec d'autres couples d'amis (52 %) et des soupers romantiques au restaurant (51 %).

La marque Félix & Lucie souhaite inspirer les consommateurs à vivre leur vie avec passion en considérant son histoire d'amour comme une manifestation de la joie de vivre à la française. Ce vin de France accessible célèbre une vie pleine de passion. Pour souligner la journée nationale du couple, les Canadiens sont donc invités à partager une bouteille de vin Félix & Lucie et à montrer la façon dont ils profitent du temps passé ensemble en mentionnant @félixetluciewines sur Instagram.

Les vins Félix & Lucie sont présentement en vente en Ontario (à la LCBO) et au Québec (à la SAQ) dans la section des vins de France.

