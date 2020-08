Megaport transforme la périphérie du réseau en développant le « Megaport Virtual Edge ». La plate-forme créée par Megaport sera dotée de capacités SD-WAN par l'entremise d'une collaboration stratégique.





La technologie « Megaport Virtual Edge » permettra aux entreprises d'héberger directement des fonctions réseau sur demande depuis le réseau mondial SDN de Megaport.

BRISBANE, Australie, 17 août 2020 /CNW/ - Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), l'un des principaux fournisseurs NaaS (Network as a Service) au monde, annonce aujourd'hui le lancement imminent de MVE (Megaport Virtual Edge), un produit innovant qui permet l'hébergement de la virtualisation NFV (Network Function Virtualization), dont des capacités SD-WAN, directement depuis le réseau mondial SDN (Software Defined Network) de Megaport. Grâce à MVE, les clients peuvent tirer parti de toute la portée qu'offre la plate-forme de Megaport afin de déployer et d'accroître leurs fonctions réseau en les rapprochant de la périphérie, en temps réel, sans recourir à des composants matériels. Megaport et Cisco travaillent ensemble afin que le SD-WAN de Cisco serve de premier cas d'utilisation du MVE.

« Alors que les entreprises et les prestataires de services commencent à bien saisir les avantages que procure le SD-WAN, la capacité dont dispose la clientèle de Megaport à "faire fonctionner", facilement et en quelques minutes, les appareils virtuels SD-WAN partout sur la planète est une aide indispensable pour les organismes mondiaux », affirme Vincent English, chef de la direction de Megaport. « Le fait que ces appareils virtuels puissent s'intégrer pleinement à la plate-forme d'interconnexion de Megaport grâce à notre connectivité plurinuagique pousse le tout encore plus loin. »

L'empreinte fortement distribuée de MVE s'aligne sur les centres commerciaux de la planète pour permettre la localisation du trafic, ce qui donne des réseaux de basse latence et fournit une passerelle d'interconnexion afin de gérer de façon sécuritaire plusieurs nuages informatiques et une interconnexion multisites. Le MVE dispose d'une fonctionnalité de passerelle pour établir une connexion au réseau SDN de Megaport d'une manière indépendante à l'égard de la plate-forme et agnostique sur le plan technologique. Cela permet à la clientèle d'aller au-delà des modèles réseau hérités et d'adopter une approche harmonisée pour gérer son réseau.

Le SD-WAN avec MVE

Le SD-WAN, soit le premier cas d'utilisation réseau pris en charge par le MVE, permet aux clients de bénéficier du réseau sécurisé sur demande de Megaport depuis n'importe quel emplacement SD-WAN au monde disposant d'une connexion à Internet. Ces derniers peuvent donc créer une architecture réseau plurinuagique et unifiée qui évolue, en l'espace de quelques minutes, alors que les besoins organisationnels en font autant.

La clientèle peut héberger et gérer complètement des instances d'appareils SD-WAN depuis le MVE pour se relier à la structure d'interconnexion mondiale de Megaport depuis des emplacements compatibles avec le SD-WAN. La configuration et l'entretien des instances SD-WAN sont rendus possibles par une interface de programmation d'applications et, sous peu, par l'entremise du portail « point-and-click » de Megaport. Une fois reliés, les emplacements compatibles avec le SD-WAN peuvent disposer des connexions sur demande vers l'écosystème de premier plan de Megaport regroupant des nuages informatiques, des prestataires de services TI et bien d'autres, ainsi que plus de 700 centres de données compatibles.

Megaport est intégré à plus de 200 nuages infonuagiques en plein essor, soit plus que toute autre plate-forme neutre d'interconnexion élastique. La société dispose d'un écosystème regroupant plus de 360 fournisseurs de services, dont Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud et Salesforce, pour ne nommer que ceux-là. Le MVE libère la puissance de l'écosystème de Megaport pour le rendre accessible depuis n'importe où.

Le réseau SDN de Megaport assure une connectivité privée de calibre exploitant qui met à l'échelle et protège le trafic acheminé vers des emplacements et des fournisseurs de services critiques afin de satisfaire aux exigences relatives à la performance et à la sécurité qui sont essentielles aux applications indispensables. Plus de 1 850 clients se fient à Megaport pour propulser leurs activités commerciales numériques.

Les faits marquants du SD-WAN avec MVE :

Connexions compatibles IP vers la plate-forme d'interconnexion élastique de Megaport, une première au sein de l'industrie.

Acceptation de la licence SD-WAN de l'utilisateur.

Hautement distribué pour assurer des connexions localisées.

Fourniture de réseaux de type « point-and-click » prenant en charge l'interconnexion entre les succursales, les centres de données, les fournisseurs de services infonuagiques et les services TI.

Fourniture en temps réel d'infrastructures réseau et d'interconnexions virtuelles.

Aucun composant matériel à expédier, installer ni gérer.

Modèle de consommation de type PAYG (Pay-as-you-go).

Gestion et fourniture de réseaux unifiés bout en bout permettant de transformer les réseaux traditionnels.

Connexions sécurisées plurinuagiques vers plus de 360 prestataires de services et plus de 700 centres de données compatibles.

La collaboration SD-WAN avec Cisco

Megaport et Cisco cherchent à intégrer Megaport Virtual Edge au réseau SD-WAN sécurisé de Cisco, propulsé par Viptela, pour permettre l'interfonctionnement du réseau SDN de Megaport et la technologie structurante SD-WAN de Cisco. Megaport et Cisco ont invité une liste restreinte de clients à participer au programme bêta de MVE. La plate-forme SD-WAN de Cisco avec MVE devrait être offerte au grand public lors du premier trimestre de 2021.

« La création de Megaport Virtual Edge est un point de transformation pour Megaport », déclare Bevan Slattery, fondateur et président de Megaport. « En mettant au point une plate-forme qui jette un pont entre divers types d'accès réseau à même le réseau SDN de Megaport, il est désormais possible d'établir une connexion à notre écosystème de premier plan de fournisseurs de services et de centres de données, et ce, à partir de n'importe où sur la planète. Les entreprises du monde entier pourront s'en remettre à la puissance de l'interconnexion élastique. Nous sommes très heureux de travailler avec Cisco afin d'intégrer les services SD-WAN de la société à MVE de sorte que nos clients exercent un contrôle total sur la manière dont ils se connectent aux services essentiels qui propulsent leurs entreprises. »

Pour en savoir davantage sur Megaport Virtual Edge ou pour signaler votre intérêt envers le programme bêta, veuillez consulter le megaport.com/mve.

À propos de Megaport

Megaport est le chef de file mondial des fournisseurs de services d'interconnexion élastique. Tirant parti du SDN (Software Defined Network), la plate-forme internationale de la société permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services par le réseau de Megaport. Les services peuvent être contrôlés directement par les clients par l'intermédiaire de leurs appareils mobiles ou ordinateurs, ou encore de l'interface de programmation d'applications (API) ouverte de l'entreprise. Megaport relie plus de 1 850 clients présents dans plus de 700 centres de données activés dans le monde entier. Megaport est reconnu comme Alibaba Cloud Technology Partner, AWS Technology Partner, AWS Networking Competency Partner, Cloudflare Network Interconnect Partner, Google Cloud Interconnect Partner, IBM Direct Link Cloud Exchange provider, Microsoft Azure Express Route Partner, Nutanix Direct Connect Partner, Oracle Cloud Partner, Rackspace RackConnect Partner, Salesforce Express Connect Partner et SAP PartnerEdge Open Ecosystem Partner.

