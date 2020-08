Faites une Pause estivale sur l'Esplanade de la Place des Arts du 20 au 31 août





Des performances-surprises de danse, de musique, de cirque et de théâtre pour renouer avec les artistes et les spectacles extérieurs

MONTRÉAL, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - La Place des Arts s'anime à nouveau et est heureuse de recommencer à présenter des spectacles en ses lieux, participant ainsi à la relance des activités culturelles dans la métropole après plusieurs mois d'arrêt en raison de la pandémie de COVID-19. De courtes performances-surprises d'artistes seront offertes sur son Esplanade extérieure du 20 au 31 août prochain, en soirée du jeudi au dimanche et le lundi 31 août, et en après-midi les dimanches avec des spectacles destinés aux familles. Danse urbaine, ballet et danse contemporaine, rythmes latins et klezmer, musique classique, cirque et même un opéra pour les enfants : les arts de la scène seront à l'honneur pendant deux semaines sur l'Esplanade de la Place des Arts !

Ces performances spontanées, que les gens pourront découvrir au fil de leur déambulation à l'extérieur, s'ajoutent aux initiatives proposées par la Place des Arts sur son Esplanade depuis juin : ambiance sonore durant le jour avec des listes musicales diffusées en continu, projections de photos d'archives le soir et éclairages spéciaux mettant en valeur la Salle Wilfrid-Pelletier et sa célèbre colonnade, l'édifice des Théâtres et les bassins d'eau. Toutes les activités éphémères sur l'Esplanade sont présentées dans le respect des consignes sanitaires du gouvernement et de la Santé publique.

« A l'instar de certaines initiatives similaires qu'on a pu voir au cours de l'été et en collaboration avec plusieurs partenaires dont le Partenariat du Quartier des spectacles, Les 7 Doigts, Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, Les Grands Ballets, l'OSM et l'Orchestre métropolitain, nous sommes ravis de présenter à nouveau des artistes sur notre Esplanade, un lieu ouvert à tous et normalement animé pratiquement à l'année longue. Avec cette initiative, nous espérons contribuer à la relance du milieu et du centre-ville et permettre aux citoyens de renouer avec les arts de la scène après l'interruption de nos activités à la mi-mars. Toutes les mesures sanitaires nécessaires seront en place afin que le public puisse vivre une expérience agréable et sécuritaire » souligne Marie-Josée Desrochers, présidente-directrice de la Place des Arts.

Plus de détails : www.placedesarts.com/pause-estivale

Pour de plus amples renseignements sur les consignes sanitaires du gouvernement du Québec et de la Santé publique, consultez le site du gouvernement consacré au coronavirus : quebec.ca/coronavirus.

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des oeuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

SOURCE Place des Arts

Communiqué envoyé le 17 août 2020 à 14:31 et diffusé par :