La campagne de financement des magasins Walmart a permis d'amasser un montant record de 3,7 M$ pour les activités de préparation et les interventions de la Croix?Rouge canadienne





OTTAWA, 17 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a le plaisir d'annoncer que sa campagne de collecte de fonds annuelle en collaboration avec Walmart Canada a permis de recueillir plus de 3,7 millions de dollars. Il s'agit de la campagne corporative la plus réussie des 17 dernières années.



Ce grand total comprend un montant de 2,89 millions de dollars recueillis auprès des clients et lors d'initiatives de collecte de fonds organisées par les employés ainsi qu'une somme de 820 000 $ remise par Walmart en dons de contrepartie.

La pandémie de COVID-19 a changé la manière dont la Croix-Rouge intervient au Canada à la suite d'une catastrophe. Ce soutien financier permettra à la Croix-Rouge canadienne de continuer à s'adapter aux besoins prioritaires et de poursuivre sa mission, soit d'aider les personnes les plus vulnérables.

Les généreux associés et clients de Walmart Canada se mobilisent depuis 2003 et ont amassé plus de 50 millions de dollars au profit des activités de préparation et des interventions de la Croix-Rouge. Grâce à ce soutien, lorsqu'une catastrophe survient, la Croix-Rouge canadienne est toujours prête à déployer des fournitures d'urgence prépositionnées et des bénévoles dûment formés.

« Grâce au généreux soutien de Walmart Canada, la Croix-Rouge canadienne est toujours en position d'intervenir lors de catastrophes et de périodes d'incertitude », a déclaré Ronan Ryan, chef du marketing et du développement à la Croix-Rouge canadienne. « Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont participé à la campagne annuelle de Walmart Canada, puisqu'ils ont contribué à porter assistance aux personnes et communautés vulnérables de partout au pays. »

« Nous sommes émerveillés par la générosité de nos clients et associés, qui nous a permis de recueillir une somme record cette année malgré la période difficile que nous traversons », a affirmé Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Walmart Canada est fier de collaborer avec la Croix-Rouge canadienne afin d'apporter une aide matérielle essentielle lorsqu'une catastrophe frappe et de faire en sorte que les collectivités touchées obtiennent le soutien dont elles ont besoin, dès qu'elles en ont besoin. »

Les catastrophes sont en grande partie imprévisibles et peuvent frapper n'importe qui, n'importe quand. Toutefois, la préparation aux urgences et aux sinistres est un bon moyen d'assurer votre protection, celle de votre famille et celle de votre domicile. Walmart Canada est la principale entreprise partenaire de la Croix-Rouge canadienne et permet à l'organisation d'être prête en tout temps à subvenir aux besoins des Canadiens vulnérables. Pour obtenir des conseils sur les mesures à prendre avant, pendant et après une catastrophe, veuillez consulter le site www.croixrouge.ca/pret.

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et partout dans le monde.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, www.walmart.ca, est visité par 900 000 clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 90 000 associés, la compagnie se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres renseignements sur walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

